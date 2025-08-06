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В Курске зажгли лампады к годовщине вторжения ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025
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01:49 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/kursk-2033590567.html
В Курске зажгли лампады к годовщине вторжения ВСУ
В Курске зажгли лампады к годовщине вторжения ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025
В Курске зажгли лампады к годовщине вторжения ВСУ
В ночь на 6 августа в годовщину вторжения ВСУ на территорию Курской области, в Курске зажгли лампады в память об этой дате, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T01:49:00+03:00
2025-08-06T01:49:00+03:00
курская область
россия
курск
александр хинштейн
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 6 авг - РИА Новости. В ночь на 6 августа в годовщину вторжения ВСУ на территорию Курской области, в Курске зажгли лампады в память об этой дате, передает корреспондент РИА Новости. В ночь на среду волонтеры, общественники, а также представители властей региона приняли участие в зажжении лампад, расположенных в форме надписи "6 августа 2024 года. Мы помним!", а также изобразили фигуры журавлей. Акцию посвятили годовщине вторжения украинских войск на территорию региона, где от рук ВСУ погибли сотни мирных жителей приграничья. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн принял участие в акции, а также объявил минуту молчания в память о погибших. "Мы никогда не забудем тех, кто, рискуя собой, вывозил людей из-под обстрелов. Кто боролся за каждую жизнь в стабилизационных пунктах, скорых и больницах. Кто отдавал жизнь, тесня врага к границе. Кто не дожил до освобождения. 06.08.2024. Курск. Мы помним", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщал, что российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов в том числе иностранные наемники. Кроме того, более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 человек пострадали в результате вторжения ВСУ регион в августе 2024 года.
https://ria.ru/20250805/bastrykin-2033387186.html
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курская область, россия, курск, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Курская область, Россия, Курск, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курске зажгли лампады к годовщине вторжения ВСУ

В Курске в ночь на 6 августа зажгли лампады к годовщине вторжения ВСУ

© Александр Хинштейн/TelegramЗажженные в честь годовщины вторжения ВСУ лампады в Курске
Зажженные в честь годовщины вторжения ВСУ лампады в Курске - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Александр Хинштейн/Telegram
Зажженные в честь годовщины вторжения ВСУ лампады в Курске. Архивное фото
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КУРСК, 6 авг - РИА Новости. В ночь на 6 августа в годовщину вторжения ВСУ на территорию Курской области, в Курске зажгли лампады в память об этой дате, передает корреспондент РИА Новости.
В ночь на среду волонтеры, общественники, а также представители властей региона приняли участие в зажжении лампад, расположенных в форме надписи "6 августа 2024 года. Мы помним!", а также изобразили фигуры журавлей. Акцию посвятили годовщине вторжения украинских войск на территорию региона, где от рук ВСУ погибли сотни мирных жителей приграничья.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Бастрыкин рассказал о наемниках ВСУ, вторгшихся в Курскую область
5 августа, 07:12
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн принял участие в акции, а также объявил минуту молчания в память о погибших.
"Мы никогда не забудем тех, кто, рискуя собой, вывозил людей из-под обстрелов. Кто боролся за каждую жизнь в стабилизационных пунктах, скорых и больницах. Кто отдавал жизнь, тесня врага к границе. Кто не дожил до освобождения. 06.08.2024. Курск. Мы помним", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщал, что российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов в том числе иностранные наемники. Кроме того, более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 человек пострадали в результате вторжения ВСУ регион в августе 2024 года.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Бастрыкин назвал количество потерпевших от вторжения ВСУ в Курскую область
5 августа, 07:03
 
Курская областьРоссияКурскАлександр ХинштейнВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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