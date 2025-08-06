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В районе Генуэзской крепости на юго-востоке Крыма локализовали пожар - РИА Новости, 06.08.2025
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17:22 06.08.2025 (обновлено: 17:27 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/krym-2033772832.html
В районе Генуэзской крепости на юго-востоке Крыма локализовали пожар
В районе Генуэзской крепости на юго-востоке Крыма локализовали пожар - РИА Новости, 06.08.2025
В районе Генуэзской крепости на юго-востоке Крыма локализовали пожар
Сухая растительность горит в районе Генуэзской крепости в Судаке на юго-востоке Крыма, пожар уже локализован, сообщили в пресс-службе крымского главного... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:22:00+03:00
2025-08-06T17:27:00+03:00
происшествия
республика крым
судак
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Сухая растительность горит в районе Генуэзской крепости в Судаке на юго-востоке Крыма, пожар уже локализован, сообщили в пресс-службе крымского главного управления МЧС РФ. "В Судаке, в районе Генуэзской крепости, огнеборцы ликвидируют возгорание сухой растительности", - говорится в сообщении. По данным спасателей, по прибытии к месту пожара площадь открытого горения по кромке составляла 250 квадратных метров. "Общая площадь, пройденная огнем, на момент локализации составила 2 тысячи квадратных метров (0,2 га). Пострадавших нет. Работа продолжается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250804/pozhar-2033178597.html
республика крым
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происшествия, республика крым, судак, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, Судак, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В районе Генуэзской крепости на юго-востоке Крыма локализовали пожар

В Крыму в Судаке локализовали пожар рядом с Генуэзской крепостью

© ГУ МЧС России по Республике Крым/TelegramЛиквидация возгорания в районе Генуэзской крепости
Ликвидация возгорания в районе Генуэзской крепости - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© ГУ МЧС России по Республике Крым/Telegram
Ликвидация возгорания в районе Генуэзской крепости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Сухая растительность горит в районе Генуэзской крепости в Судаке на юго-востоке Крыма, пожар уже локализован, сообщили в пресс-службе крымского главного управления МЧС РФ.
Судаке, в районе Генуэзской крепости, огнеборцы ликвидируют возгорание сухой растительности", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, по прибытии к месту пожара площадь открытого горения по кромке составляла 250 квадратных метров.
"Общая площадь, пройденная огнем, на момент локализации составила 2 тысячи квадратных метров (0,2 га). Пострадавших нет. Работа продолжается", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРеспублика КрымСудакРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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