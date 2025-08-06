https://ria.ru/20250806/krokus-2033748824.html

Жителя Красноярского края задержали за оправдание теракта в "Крокусе"

Жителя Красноярского края задержали за оправдание теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 06.08.2025

Жителя Красноярского края задержали за оправдание теракта в "Крокусе"

Житель Красноярского края задержан за оправдание терроризма, в том числе теракта в "Крокус сите холле", свои сообщения мужчина оставлял в комментариях к... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T16:14:00+03:00

2025-08-06T16:14:00+03:00

2025-08-06T16:14:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

красноярский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 6 авг – РИА Новости. Житель Красноярского края задержан за оправдание терроризма, в том числе теракта в "Крокус сите холле", свои сообщения мужчина оставлял в комментариях к новостям и публикациям в социальных сетях, сообщила краевая прокуратура. "В октябре 2022 года 58-летний житель поселка Новосёлово в одном из мессенджеров под новостной публикацией оставил комментарий, содержащий призывы к терроризму, а именно – уничтожить военкоматы. Но на этом он не остановился. В марте 2024 года под постом о трагедии в "Крокус сити холле" во "ВКонтакте" он разместил очередное провокационное сообщение, на этот раз оправдывающее действия террористов", - говорится в сообщении. Прокуратура уточняет, что мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о призыве к террористической деятельности и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Расследование дела поставлено на контроль ведомства. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.

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происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)