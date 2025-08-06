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Исполнители теракта в "Крокусе" не доехали до Украины 142 километра - РИА Новости, 06.08.2025
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05:44 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/krokus-2033600901.html
Исполнители теракта в "Крокусе" не доехали до Украины 142 километра
Исполнители теракта в "Крокусе" не доехали до Украины 142 километра - РИА Новости, 06.08.2025
Исполнители теракта в "Крокусе" не доехали до Украины 142 километра
Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" не доехали до границы РФ и Украины 142 километра по трассе, говорится в материалах дела, имеющихся в... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T05:44:00+03:00
2025-08-06T05:44:00+03:00
украина
киев
брянская область
крокус
московский городской суд
крокус сити холл
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" не доехали до границы РФ и Украины 142 километра по трассе, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что автомобиль, на котором скрывались исполнители теракта, на 376-м километре трассы М-3 "Украина" в ходе погони с правоохранителями выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, четверо исполнителей побежали в разные стороны по направлению к лесу. Как подсчитали РИА Новости, до границы с Украиной по трассе исполнителям оставалось проехать 142 километра, лесом до границы оставалось примерно 100 километров. Как ранее узнали РИА Новости из показаний обвиняемых, исполнители теракта после преступления должны были добраться до Киева и получить там по одному миллиону рублей, а в Брянской области их ждала "группа", чтобы помочь добраться до Украины. Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
https://ria.ru/20250806/krokus-2033589935.html
https://ria.ru/20250805/krokus-2033380404.html
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украина, киев, брянская область, крокус, московский городской суд, крокус сити холл
Украина, Киев, Брянская область, Крокус, Московский городской суд, Крокус Сити Холл
Исполнители теракта в "Крокусе" не доехали до Украины 142 километра

Исполнители теракта в "Крокусе" не доехали до границы РФ и Украины 142 километра

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" . Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" не доехали до границы РФ и Украины 142 километра по трассе, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что автомобиль, на котором скрывались исполнители теракта, на 376-м километре трассы М-3 "Украина" в ходе погони с правоохранителями выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, четверо исполнителей побежали в разные стороны по направлению к лесу.
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Как подсчитали РИА Новости, до границы с Украиной по трассе исполнителям оставалось проехать 142 километра, лесом до границы оставалось примерно 100 километров.
Как ранее узнали РИА Новости из показаний обвиняемых, исполнители теракта после преступления должны были добраться до Киева и получить там по одному миллиону рублей, а в Брянской области их ждала "группа", чтобы помочь добраться до Украины.
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Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
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УкраинаКиевБрянская областьКрокусМосковский городской судКрокус Сити Холл
 
 
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