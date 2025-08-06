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Потерпевшие не поверили в раскаянии исполнителей теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 06.08.2025
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01:35 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/krokus-2033589935.html
Потерпевшие не поверили в раскаянии исполнителей теракта в "Крокусе"
Потерпевшие не поверили в раскаянии исполнителей теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 06.08.2025
Потерпевшие не поверили в раскаянии исполнителей теракта в "Крокусе"
Потерпевшие не поверили словам исполнителей теракта в "Крокус сити холле" о том, что они раскаиваются, сообщил РИА Новости представитель семьи потерпевших из... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T01:35:00+03:00
2025-08-06T01:35:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
мухаммадсобир файзов
крокус
крокус сити холл
московский городской суд
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Потерпевшие не поверили словам исполнителей теракта в "Крокус сити холле" о том, что они раскаиваются, сообщил РИА Новости представитель семьи потерпевших из Подмосковья Константин Барковский. Как ранее узнали РИА Новости от участника процесса, в ходе первого заседания по этому делу Шамсидин Фаридуни заявил, что признает вину и раскаивается, Далерджон Мирзоев также признал вину и попросил у потерпевших прощения, Мухаммадсобир Файзов признал вину и попросил прощения за пожар. "То, что происходило с их стороны в процессе расследования и сейчас в суде не имеет ничего общего с раскаянием. Это просто попытка переложить часть ответственности на кого-либо, на тех, кто не является сейчас подсудимыми. Поэтому их нынешнее поведение - никак не раскаяние, а просто некий спасательный круг, которым они хотят попытаться сохранить свои жизни. Их формальное согласие с наличием в их действиях вины за преступление ничего не меняет для пострадавших людей и для их родственников", - рассказал собеседник агентства. Один из потерпевших в беседе с РИА Новости выразил похожую позицию. "Очень смешно выглядят признания террористов, слова о раскаянии. Другие потерпевшие, с которыми я обещался, тоже к этому всему относятся, мягко говоря, скептически", - рассказал он. Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
https://ria.ru/20250805/krokus-2033382846.html
https://ria.ru/20250805/krokus-2033380404.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, мухаммадсобир файзов, крокус, крокус сити холл, московский городской суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Мухаммадсобир Файзов, Крокус, Крокус Сити Холл, Московский городской суд
Потерпевшие не поверили в раскаянии исполнителей теракта в "Крокусе"

Потерпевшие не поверили словам исполнителей теракта в "Крокусе" о раскаянии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" . Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Потерпевшие не поверили словам исполнителей теракта в "Крокус сити холле" о том, что они раскаиваются, сообщил РИА Новости представитель семьи потерпевших из Подмосковья Константин Барковский.
Как ранее узнали РИА Новости от участника процесса, в ходе первого заседания по этому делу Шамсидин Фаридуни заявил, что признает вину и раскаивается, Далерджон Мирзоев также признал вину и попросил у потерпевших прощения, Мухаммадсобир Файзов признал вину и попросил прощения за пожар.
Фигуранты по делу о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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"То, что происходило с их стороны в процессе расследования и сейчас в суде не имеет ничего общего с раскаянием. Это просто попытка переложить часть ответственности на кого-либо, на тех, кто не является сейчас подсудимыми. Поэтому их нынешнее поведение - никак не раскаяние, а просто некий спасательный круг, которым они хотят попытаться сохранить свои жизни. Их формальное согласие с наличием в их действиях вины за преступление ничего не меняет для пострадавших людей и для их родственников", - рассказал собеседник агентства.
Один из потерпевших в беседе с РИА Новости выразил похожую позицию.
"Очень смешно выглядят признания террористов, слова о раскаянии. Другие потерпевшие, с которыми я обещался, тоже к этому всему относятся, мягко говоря, скептически", - рассказал он.
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Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)КрасногорскМухаммадсобир ФайзовКрокусКрокус Сити ХоллМосковский городской суд
 
 
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