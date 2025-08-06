https://ria.ru/20250806/kostroma-2033765502.html

В Костроме отца неизлечимо больной девочки будут судить за смерть ребенка

В Костроме отца неизлечимо больной девочки будут судить за смерть ребенка - РИА Новости, 06.08.2025

В Костроме отца неизлечимо больной девочки будут судить за смерть ребенка

Отца шестилетней неизлечимо больной девочки и его знакомую будут судить в Костроме за то, что не предприняли мер, когда состояние ребенка стало ухудшаться,... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T16:59:00+03:00

2025-08-06T16:59:00+03:00

2025-08-06T16:59:00+03:00

происшествия

кострома

костромская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Отца шестилетней неизлечимо больной девочки и его знакомую будут судить в Костроме за то, что не предприняли мер, когда состояние ребенка стало ухудшаться, сообщает прокуратура Костромской области. Отмечсается, что 38-летний житель Костромы обвиняется в причинении смерти по неосторожности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а его 36-летняя знакомая – в причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности. По версии следствия, с марта по май 2024 года обвиняемый оставил на попечение своей знакомой шестилетнюю дочь, которая страдает заболеванием и нуждается в постоянном уходе. "Находясь за пределами области, обвиняемый, зная об ухудшении состояния здоровья ребенка, не принял мер для ухода за дочерью и оказания малолетней квалифицированной медицинской помощи. Женщина, проживая совместно с девочкой и видя явное ухудшение состояния её здоровья, не обратилась в лечебные учреждения, а также оставила её одну дома. В результате бездействий обвиняемых 21 мая 2024 года наступила смерть ребенка", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили РИА Новости, что ребенок скончался, когда хозяйка дома была в поездке в другой город. Мама девочки умерла в 2023 году, и отец воспитывал ее один. "Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Костромы для рассмотрения по существу", - информирует прокуратура.

https://ria.ru/20250728/sud-2031917577.html

https://ria.ru/20250722/kuzbass-2030544597.html

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происшествия, кострома, костромская область