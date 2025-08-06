https://ria.ru/20250806/kostroma-2033765502.html
В Костроме отца неизлечимо больной девочки будут судить за смерть ребенка
В Костроме отца неизлечимо больной девочки будут судить за смерть ребенка - РИА Новости, 06.08.2025
В Костроме отца неизлечимо больной девочки будут судить за смерть ребенка
Отца шестилетней неизлечимо больной девочки и его знакомую будут судить в Костроме за то, что не предприняли мер, когда состояние ребенка стало ухудшаться,... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:59:00+03:00
2025-08-06T16:59:00+03:00
2025-08-06T16:59:00+03:00
происшествия
кострома
костромская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Отца шестилетней неизлечимо больной девочки и его знакомую будут судить в Костроме за то, что не предприняли мер, когда состояние ребенка стало ухудшаться, сообщает прокуратура Костромской области. Отмечсается, что 38-летний житель Костромы обвиняется в причинении смерти по неосторожности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а его 36-летняя знакомая – в причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности. По версии следствия, с марта по май 2024 года обвиняемый оставил на попечение своей знакомой шестилетнюю дочь, которая страдает заболеванием и нуждается в постоянном уходе. "Находясь за пределами области, обвиняемый, зная об ухудшении состояния здоровья ребенка, не принял мер для ухода за дочерью и оказания малолетней квалифицированной медицинской помощи. Женщина, проживая совместно с девочкой и видя явное ухудшение состояния её здоровья, не обратилась в лечебные учреждения, а также оставила её одну дома. В результате бездействий обвиняемых 21 мая 2024 года наступила смерть ребенка", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили РИА Новости, что ребенок скончался, когда хозяйка дома была в поездке в другой город. Мама девочки умерла в 2023 году, и отец воспитывал ее один. "Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Костромы для рассмотрения по существу", - информирует прокуратура.
https://ria.ru/20250728/sud-2031917577.html
https://ria.ru/20250722/kuzbass-2030544597.html
кострома
костромская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кострома, костромская область
Происшествия, Кострома, Костромская область
В Костроме отца неизлечимо больной девочки будут судить за смерть ребенка
В Костроме будут судить отца девочки и его знакомую за смерть ребенка
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Отца шестилетней неизлечимо больной девочки и его знакомую будут судить в Костроме за то, что не предприняли мер, когда состояние ребенка стало ухудшаться, сообщает прокуратура Костромской области.
Отмечсается, что 38-летний житель Костромы
обвиняется в причинении смерти по неосторожности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а его 36-летняя знакомая – в причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности.
По версии следствия, с марта по май 2024 года обвиняемый оставил на попечение своей знакомой шестилетнюю дочь, которая страдает заболеванием и нуждается в постоянном уходе.
"Находясь за пределами области, обвиняемый, зная об ухудшении состояния здоровья ребенка, не принял мер для ухода за дочерью и оказания малолетней квалифицированной медицинской помощи. Женщина, проживая совместно с девочкой и видя явное ухудшение состояния её здоровья, не обратилась в лечебные учреждения, а также оставила её одну дома. В результате бездействий обвиняемых 21 мая 2024 года наступила смерть ребенка", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили РИА Новости, что ребенок скончался, когда хозяйка дома была в поездке в другой город. Мама девочки умерла в 2023 году, и отец воспитывал ее один.
"Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Костромы для рассмотрения по существу", - информирует прокуратура.