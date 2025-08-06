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Переговоры Путина с королем Малайзии продолжились в формате обеда

Переговоры Путина с королем Малайзии продолжились в формате обеда - РИА Новости, 06.08.2025

Переговоры Путина с королем Малайзии продолжились в формате обеда

Переговоры президента РФ Владимира Путина с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом, начавшиеся в Кремле в среду, продолжатся в формате... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T16:12:00+03:00

2025-08-06T16:12:00+03:00

2025-08-06T16:12:00+03:00

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малайзия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом, начавшиеся в Кремле в среду, продолжатся в формате государственного обеда, передает корреспондент РИА Новости. Путин и верховный правитель Малайзии в среду проводят переговоры в Кремле. Верховный правитель Малайзии прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению Путина. Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа.

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в мире, малайзия, россия, владимир путин