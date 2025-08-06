https://ria.ru/20250806/korabli-2033599231.html

Корабли ВМФ России и Китая провели артиллерийские стрельбы

Корабли ВМФ России и Китая провели артиллерийские стрельбы - РИА Новости, 06.08.2025

Корабли ВМФ России и Китая провели артиллерийские стрельбы

В ходе заключительной части российско-китайского учения "Морское взаимодействие - 2025" корабли Военно-морского флота России совместно с кораблями... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T05:07:00+03:00

2025-08-06T05:07:00+03:00

2025-08-06T05:07:00+03:00

безопасность

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народно-освободительная армия китая

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. В ходе заключительной части российско-китайского учения "Морское взаимодействие - 2025" корабли Военно-морского флота России совместно с кораблями военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая провели артиллерийские стрельбы, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "В ходе заключительной части российско-китайского учения "Морское взаимодействие - 2025" корабли Военно-морского флота России - большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и корвет "Громкий" - совместно с кораблями военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, представленные на учении эскадренными миноносцами "Шаосин" и "Урумчи", отработали ведение артиллерийского боя с кораблями условного противника и поиск "вражеской" подводной лодки в акватории Японского моря", - говорится в пресс-службе ТОФ. Уточняется, что также военные моряки обеих стран отработали организацию совместной обороны от атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Сообщается, что на заключительном этапе учения корабли ВМФ России и ВМС НОАК осуществили мероприятия по поиску и уничтожению "вражеской" субмарины. "В результате эффективных совместных действий экипажей надводных кораблей обеих стран подводная лодка "противника" была оперативно обнаружена и условно уничтожена из комплексов противолодочного вооружения", - отметили в пресс-службе ТОФ. После отработки противолодочных задач экипажи российских и китайских кораблей поблагодарили друг друга по связи за плодотворную работу. В походных штабах офицеры обменялись памятными подарками. Российско-китайское учение "Морское взаимодействие - 2025" проводилось с 1 по 5 августа 2025 года. Впервые в практике учений на берегу был создан совместный штаб, который координировал все действия кораблей-участников в море.

https://ria.ru/20250714/ucheniya-2028933013.html

https://ria.ru/20250727/korabli-2031690363.html

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безопасность, россия, китай, тихоокеанский флот вмф россии, народно-освободительная армия китая