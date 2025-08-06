https://ria.ru/20250806/koppola-2033696388.html
Коппола прокомментировал сообщения о госпитализации
Коппола прокомментировал сообщения о госпитализации - РИА Новости, 06.08.2025
Коппола прокомментировал сообщения о госпитализации
Оскароносный американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола на фоне сообщений о его госпитализации в Италии заявил, что с ним все хорошо, он перенес плановую... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T13:26:00+03:00
2025-08-06T13:26:00+03:00
2025-08-06T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Оскароносный американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола на фоне сообщений о его госпитализации в Италии заявил, что с ним все хорошо, он перенес плановую медицинскую процедуру на сердце.Во вторник итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что 86-летний Коппола госпитализирован в римскую больницу "Тор Вергата". Издание Repubblica позднее уточнило, что режиссер перенес операцию на сердце."Папочка (так меня называют мои дети) в порядке. Пока я в Риме, пользуюсь возможностью обновить мою тридцатилетнюю процедуру лечения фибрилляции предсердий с ее изобретателем, великим итальянским доктором Андреа Натале. Со мной все хорошо!" - говорится в сообщении режиссера в Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фрэнсис форд коппола, кино и сериалы, сша
Культура, Фрэнсис Форд Коппола, Кино и сериалы, США
Коппола прокомментировал сообщения о госпитализации
Режиссер Коппола после сообщений о госпитализации заявил, что с ним всё хорошо