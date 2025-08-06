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Коппола прокомментировал сообщения о госпитализации - РИА Новости, 06.08.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:26 06.08.2025 (обновлено: 13:51 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/koppola-2033696388.html
Коппола прокомментировал сообщения о госпитализации
Коппола прокомментировал сообщения о госпитализации - РИА Новости, 06.08.2025
Коппола прокомментировал сообщения о госпитализации
Оскароносный американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола на фоне сообщений о его госпитализации в Италии заявил, что с ним все хорошо, он перенес плановую... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T13:26:00+03:00
2025-08-06T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Оскароносный американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола на фоне сообщений о его госпитализации в Италии заявил, что с ним все хорошо, он перенес плановую медицинскую процедуру на сердце.Во вторник итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что 86-летний Коппола госпитализирован в римскую больницу "Тор Вергата". Издание Repubblica позднее уточнило, что режиссер перенес операцию на сердце."Папочка (так меня называют мои дети) в порядке. Пока я в Риме, пользуюсь возможностью обновить мою тридцатилетнюю процедуру лечения фибрилляции предсердий с ее изобретателем, великим итальянским доктором Андреа Натале. Со мной все хорошо!" - говорится в сообщении режиссера в Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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фрэнсис форд коппола, кино и сериалы, сша
Культура, Фрэнсис Форд Коппола, Кино и сериалы, США
Коппола прокомментировал сообщения о госпитализации

Режиссер Коппола после сообщений о госпитализации заявил, что с ним всё хорошо

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканский режиссер Фрэнсис Форд Коппола
Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Оскароносный американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола на фоне сообщений о его госпитализации в Италии заявил, что с ним все хорошо, он перенес плановую медицинскую процедуру на сердце.
Во вторник итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что 86-летний Коппола госпитализирован в римскую больницу "Тор Вергата". Издание Repubblica позднее уточнило, что режиссер перенес операцию на сердце.
"Папочка (так меня называют мои дети) в порядке. Пока я в Риме, пользуюсь возможностью обновить мою тридцатилетнюю процедуру лечения фибрилляции предсердий с ее изобретателем, великим итальянским доктором Андреа Натале. Со мной все хорошо!" - говорится в сообщении режиссера в Instagram*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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КультураФрэнсис Форд КопполаКино и сериалыСША
 
 
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