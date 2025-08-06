https://ria.ru/20250806/konsul-2033819725.html

Почетного консула Армении в Екатеринбурге освободили от должности

Почетного консула Армении в Екатеринбурге освободили от должности - РИА Новости, 06.08.2025

Почетного консула Армении в Екатеринбурге освободили от должности

МИД Армении подтвердил освобождение от должности почетного консула страны в Екатеринбурге Нарека Спартакяна, поддержавшего Армянскую апостольскую церковь. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T23:20:00+03:00

2025-08-06T23:20:00+03:00

2025-08-06T23:20:00+03:00

в мире

армения

екатеринбург

свердловская область

самвел карапетян

никол пашинян

армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 6 авг – РИА Новости. МИД Армении подтвердил освобождение от должности почетного консула страны в Екатеринбурге Нарека Спартакяна, поддержавшего Армянскую апостольскую церковь. "Нарек Спартакян освобожден от выполнения обязанностей почетного консула в Екатеринбурге (Свердловская область)", – заявили в МИД Армении в ответ на запрос агентства Sputnik Армения. Других подробностей в ведомстве не сообщили, не ответив на вопрос, связано ли это с позицией Спартакяна по ситуации вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ) и бизнесмена Самвела Карапетяна. По данным агентства, ранее Спартакян заявил, что "любые действия против ААЦ как важного фундамента духовного единства всех армян недопустимы". Что касается Карапетяна, то он отметил, что уважает его, и для многих Карапетян — пример того, как следует созидать. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250805/ssha-2033585687.html

https://ria.ru/20250724/mid-2031170679.html

армения

екатеринбург

свердловская область

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в мире, армения, екатеринбург, свердловская область, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь