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В США женщина вышла из комы за мгновение до смерти
В США женщина вышла из комы за мгновение до смерти - РИА Новости, 06.08.2025
В США женщина вышла из комы за мгновение до смерти
В США женщина очнулась за несколько минут до того, как из нее собирались извлечь органы для донорства, пишет The Mirror. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:58:00+03:00
2025-08-06T16:58:00+03:00
2025-08-06T16:58:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В США женщина очнулась за несколько минут до того, как из нее собирались извлечь органы для донорства, пишет The Mirror.По данным издания, Данелла Гальегос в 2022 году попала в больницу в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, где перенесла неустановленное медицинское осложнение, после которого впала в кому.Родственники женщины решили пожертвовать ее органы для спасения жизни другого человека, когда их уверили, что она не поправится.Незадолго до дня сдачи крови семья Данеллы сообщила, что видела на ее глазах слезы, которые, по их мнению, были признаком жизни. Они сообщили об этом координаторам по трансплантации органов, но те отмахнулись, заявив, что это просто рефлекс."Перед операцией врачи стали свидетелями того, как Данелла, находясь в глубокой коме, моргнула по их команде, что повергло их в шок", — отмечается в статье.В результате медики, несмотря на советы координатора ввести пациентке морфин, приняли решение забрать ее из операционной, что в итоге спасло ей жизнь.
https://ria.ru/20250630/videniya-2026254434.html
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в мире, сша, альбукерке, нью-мексико
В мире, США, Альбукерке, Нью-Мексико
В США женщина вышла из комы за мгновение до смерти
В США женщина очнулась за минуты до операции по извлечению органов