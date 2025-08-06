Рейтинг@Mail.ru
В США женщина вышла из комы за мгновение до смерти - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/koma-2033764471.html
В США женщина вышла из комы за мгновение до смерти
В США женщина вышла из комы за мгновение до смерти - РИА Новости, 06.08.2025
В США женщина вышла из комы за мгновение до смерти
В США женщина очнулась за несколько минут до того, как из нее собирались извлечь органы для донорства, пишет The Mirror. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:58:00+03:00
2025-08-06T16:58:00+03:00
в мире
сша
альбукерке
нью-мексико
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976361577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57be38c5b1200d098c54b148f827d6c6.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В США женщина очнулась за несколько минут до того, как из нее собирались извлечь органы для донорства, пишет The Mirror.По данным издания, Данелла Гальегос в 2022 году попала в больницу в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, где перенесла неустановленное медицинское осложнение, после которого впала в кому.Родственники женщины решили пожертвовать ее органы для спасения жизни другого человека, когда их уверили, что она не поправится.Незадолго до дня сдачи крови семья Данеллы сообщила, что видела на ее глазах слезы, которые, по их мнению, были признаком жизни. Они сообщили об этом координаторам по трансплантации органов, но те отмахнулись, заявив, что это просто рефлекс."Перед операцией врачи стали свидетелями того, как Данелла, находясь в глубокой коме, моргнула по их команде, что повергло их в шок", — отмечается в статье.В результате медики, несмотря на советы координатора ввести пациентке морфин, приняли решение забрать ее из операционной, что в итоге спасло ей жизнь.
https://ria.ru/20250630/videniya-2026254434.html
https://ria.ru/20250604/konfety-2020814835.html
сша
альбукерке
нью-мексико
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976361577_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_145fcd0434f1e8bb9c1d6a83d40eaf3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, альбукерке, нью-мексико
В мире, США, Альбукерке, Нью-Мексико
В США женщина вышла из комы за мгновение до смерти

В США женщина очнулась за минуты до операции по извлечению органов

© AP Photo / Jenny KaneКапельница в больнице
Капельница в больнице - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Jenny Kane
Капельница в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В США женщина очнулась за несколько минут до того, как из нее собирались извлечь органы для донорства, пишет The Mirror.
По данным издания, Данелла Гальегос в 2022 году попала в больницу в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, где перенесла неустановленное медицинское осложнение, после которого впала в кому.
Американец Джо Димео, которому пересадили чужое лицо и обе руки после аварии - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Мужчина, пролежавший три месяца в коме, рассказал о видениях
30 июня, 12:12
Родственники женщины решили пожертвовать ее органы для спасения жизни другого человека, когда их уверили, что она не поправится.
Незадолго до дня сдачи крови семья Данеллы сообщила, что видела на ее глазах слезы, которые, по их мнению, были признаком жизни. Они сообщили об этом координаторам по трансплантации органов, но те отмахнулись, заявив, что это просто рефлекс.
«
"Перед операцией врачи стали свидетелями того, как Данелла, находясь в глубокой коме, моргнула по их команде, что повергло их в шок", — отмечается в статье.
В результате медики, несмотря на советы координатора ввести пациентке морфин, приняли решение забрать ее из операционной, что в итоге спасло ей жизнь.
Капельница в детской палате - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В Нидерландах ребенок впал в кому, съев конфеты с каннабисом
4 июня, 11:11
 
В миреСШААльбукеркеНью-Мексико
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала