https://ria.ru/20250806/koloniya-2033604131.html
"Битцевский маньяк" оспорил отказ в переводе в колонию ближе к Москве
"Битцевский маньяк" оспорил отказ в переводе в колонию ближе к Москве - РИА Новости, 06.08.2025
"Битцевский маньяк" оспорил отказ в переводе в колонию ближе к Москве
Осужденный на пожизненный срок "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин обжаловал отказ суда в переводе из "Полярной совы" в колонию, расположенную ближе к... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T06:48:00+03:00
2025-08-06T06:48:00+03:00
2025-08-06T06:48:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Осужденный на пожизненный срок "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин обжаловал отказ суда в переводе из "Полярной совы" в колонию, расположенную ближе к Москве, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы. Апелляционная жалоба, как отметили в суде, зарегистрирована 4 августа. Пичушкин участвовал в рассмотрении своего иска по видеосвязи из колонии. Как выяснилось в ходе слушания, он просил взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей в качестве компенсации за понесенные "глубокие морально-нравственные страдания", указав, что "страдает от заболевания системы кровообращения второй степени" из-за сложных климатических условий - колония расположена в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Он же настаивал на проведении процесса в закрытом режиме "ввиду пристального внимания СМИ к личности и делу, с целью сохранения права на неприкосновенность частной жизни". В слушании лично принимала участие мать Пичушкина, которая была против нахождения в зале прессы, на вопросы журналистов она отвечать отказалась, а после решения суда, отказавшего в иске, оттолкнула микрофон одного из журналистов. Ранее в Замоскворецком суде столицы рассказали РИА Новости, что Пичушкин подал в суд административное исковое заявление к ФСИН России "об оспаривании решений и действий". Позднее в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу уточнили, что тот обратился с заявлением о переводе в иное исправительное учреждение, но оснований для этого не нашлось, из-за чего Пичушкин обратился в суд. Осужденный отбывает наказание в исправительной колонии "Полярная сова". Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-2000-х, в основном - в Битцевском лесу в Москве. Он с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил "Битцевского маньяка" к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами. ФСИН в начале апреля сообщила, что раскрыла причастность Пичушкина еще к 11 убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово и что он заявил о готовности дать признательные показания.
https://ria.ru/20250616/pichushkin-2023059737.html
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происшествия, москва, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Московский городской суд
"Битцевский маньяк" оспорил отказ в переводе в колонию ближе к Москве
Битцевский маньяк Пичушкин оспорил отказ в переводе в колонию ближе к Москве
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Осужденный на пожизненный срок "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин обжаловал отказ суда в переводе из "Полярной совы" в колонию, расположенную ближе к Москве, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.
Апелляционная жалоба, как отметили в суде, зарегистрирована 4 августа.
Пичушкин участвовал в рассмотрении своего иска по видеосвязи из колонии. Как выяснилось в ходе слушания, он просил взыскать со ФСИН
100 тысяч рублей в качестве компенсации за понесенные "глубокие морально-нравственные страдания", указав, что "страдает от заболевания системы кровообращения второй степени" из-за сложных климатических условий - колония расположена в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
Он же настаивал на проведении процесса в закрытом режиме "ввиду пристального внимания СМИ к личности и делу, с целью сохранения права на неприкосновенность частной жизни".
В слушании лично принимала участие мать Пичушкина, которая была против нахождения в зале прессы, на вопросы журналистов она отвечать отказалась, а после решения суда, отказавшего в иске, оттолкнула микрофон одного из журналистов.
Ранее в Замоскворецком суде столицы рассказали РИА Новости, что Пичушкин подал в суд административное исковое заявление к ФСИН России "об оспаривании решений и действий". Позднее в УФСИН России
по Ямало-Ненецкому автономному округу уточнили, что тот обратился с заявлением о переводе в иное исправительное учреждение, но оснований для этого не нашлось, из-за чего Пичушкин обратился в суд.
Осужденный отбывает наказание в исправительной колонии "Полярная сова".
Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-2000-х, в основном - в Битцевском лесу в Москве
. Он с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд
на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил "Битцевского маньяка" к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.
ФСИН в начале апреля сообщила, что раскрыла причастность Пичушкина еще к 11 убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово и что он заявил о готовности дать признательные показания.