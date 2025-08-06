В Москве началось отпевание князя Александра Трубецкого
Отпевание князя Александра Трубецкого проходит в Донском монастыре
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОтпевание князя Александра Трубецкого в Соборном храме в честь иконы Богородицы, именуемой Донской, на территории Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве
Отпевание князя Александра Трубецкого в Соборном храме в честь иконы Богородицы, именуемой Донской, на территории Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Отпевание князя Александра Трубецкого проходит в Донском монастыре Москвы, передает корреспондент РИА Новости
Князь Александр Александрович Трубецкой скончался 30 июля в Москве в возрасте 78 лет.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЦеремония отпевания князя Александра Трубецкого в Соборном храме в честь иконы Богородицы на территории Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве
Церемония отпевания князя Александра Трубецкого в Соборном храме в честь иконы Богородицы на территории Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве
Отпевание проходит в большом соборе Донской иконы Божией Матери .
В храме установлены венки от МИД РФ, полномочного представителя президента РФ в СФО, Фонда Андрея Первозванного, Фонда наследия Русского зарубежья, от губернатора Брянской области, от Дома Русского зарубежья имени А. Солженицына, от Россотрудничества
Проститься с князем пришли политолог Наталья Нарочницкая, депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов, генерал-лейтенант Леонид Решетников, представители Дома русского зарубежья, представители Объединения памяти императорской гвардии, председателем которого был Трубецкой
Князь будет похоронен в Донском монастыре в усыпальнице родственной династии Голицыных.
Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он был потомком знаменитого русского дворянского рода Трубецких-Голицыных, оказавшегося в эмиграции после Гражданской войны. Князь возглавлял ассоциацию "Франко-российский альянс", а также поддерживал воссоединение Русской православной церкви и Русской православной церкви за границей. Трубецкой - почетный профессор Московского государственного университета.