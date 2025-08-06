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В Москве началось отпевание князя Александра Трубецкого - РИА Новости, 06.08.2025
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12:07 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/knyaz-2033670115.html
В Москве началось отпевание князя Александра Трубецкого
В Москве началось отпевание князя Александра Трубецкого - РИА Новости, 06.08.2025
В Москве началось отпевание князя Александра Трубецкого
Отпевание князя Александра Трубецкого проходит в Донском монастыре Москвы, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:07:00+03:00
2025-08-06T12:07:00+03:00
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россия
александр трубецкой
брянская область
наталия нарочницкая
вячеслав никонов
русская православная церковь
фонд андрея первозванного
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Отпевание князя Александра Трубецкого проходит в Донском монастыре Москвы, передает корреспондент РИА Новости Князь Александр Александрович Трубецкой скончался 30 июля в Москве в возрасте 78 лет. Отпевание проходит в большом соборе Донской иконы Божией Матери . В храме установлены венки от МИД РФ, полномочного представителя президента РФ в СФО, Фонда Андрея Первозванного, Фонда наследия Русского зарубежья, от губернатора Брянской области, от Дома Русского зарубежья имени А. Солженицына, от Россотрудничества Проститься с князем пришли политолог Наталья Нарочницкая, депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов, генерал-лейтенант Леонид Решетников, представители Дома русского зарубежья, представители Объединения памяти императорской гвардии, председателем которого был Трубецкой Князь будет похоронен в Донском монастыре в усыпальнице родственной династии Голицыных. Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он был потомком знаменитого русского дворянского рода Трубецких-Голицыных, оказавшегося в эмиграции после Гражданской войны. Князь возглавлял ассоциацию "Франко-российский альянс", а также поддерживал воссоединение Русской православной церкви и Русской православной церкви за границей. Трубецкой - почетный профессор Московского государственного университета.
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москва, россия, александр трубецкой, брянская область, наталия нарочницкая, вячеслав никонов, русская православная церковь, фонд андрея первозванного, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество
Москва, Россия, Александр Трубецкой, Брянская область, Наталия Нарочницкая, Вячеслав Никонов, Русская православная церковь, Фонд Андрея Первозванного, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Общество
В Москве началось отпевание князя Александра Трубецкого

Отпевание князя Александра Трубецкого проходит в Донском монастыре

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОтпевание князя Александра Трубецкого в Соборном храме в честь иконы Богородицы, именуемой Донской, на территории Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве
Отпевание князя Александра Трубецкого в Соборном храме в честь иконы Богородицы, именуемой Донской, на территории Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Отпевание князя Александра Трубецкого в Соборном храме в честь иконы Богородицы, именуемой Донской, на территории Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Отпевание князя Александра Трубецкого проходит в Донском монастыре Москвы, передает корреспондент РИА Новости
Князь Александр Александрович Трубецкой скончался 30 июля в Москве в возрасте 78 лет.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЦеремония отпевания князя Александра Трубецкого в Соборном храме в честь иконы Богородицы на территории Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве
Церемония отпевания князя Александра Трубецкого в Соборном храме в честь иконы Богородицы на территории Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Церемония отпевания князя Александра Трубецкого в Соборном храме в честь иконы Богородицы на территории Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве
Отпевание проходит в большом соборе Донской иконы Божией Матери .
В храме установлены венки от МИД РФ, полномочного представителя президента РФ в СФО, Фонда Андрея Первозванного, Фонда наследия Русского зарубежья, от губернатора Брянской области, от Дома Русского зарубежья имени А. Солженицына, от Россотрудничества
Проститься с князем пришли политолог Наталья Нарочницкая, депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов, генерал-лейтенант Леонид Решетников, представители Дома русского зарубежья, представители Объединения памяти императорской гвардии, председателем которого был Трубецкой
Князь будет похоронен в Донском монастыре в усыпальнице родственной династии Голицыных.
Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он был потомком знаменитого русского дворянского рода Трубецких-Голицыных, оказавшегося в эмиграции после Гражданской войны. Князь возглавлял ассоциацию "Франко-российский альянс", а также поддерживал воссоединение Русской православной церкви и Русской православной церкви за границей. Трубецкой - почетный профессор Московского государственного университета.
 
МоскваРоссияАлександр ТрубецкойБрянская областьНаталия НарочницкаяВячеслав НиконовРусская православная церковьФонд Андрея ПервозванногоФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Общество
 
 
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