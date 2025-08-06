https://ria.ru/20250806/knyaz-2033670115.html

В Москве началось отпевание князя Александра Трубецкого

В Москве началось отпевание князя Александра Трубецкого - РИА Новости, 06.08.2025

В Москве началось отпевание князя Александра Трубецкого

Отпевание князя Александра Трубецкого проходит в Донском монастыре Москвы, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T12:07:00+03:00

2025-08-06T12:07:00+03:00

2025-08-06T12:07:00+03:00

москва

россия

александр трубецкой

брянская область

наталия нарочницкая

вячеслав никонов

русская православная церковь

фонд андрея первозванного

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033661645_0:227:3238:2048_1920x0_80_0_0_2cd393477089614c3529a84c3e5abf14.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Отпевание князя Александра Трубецкого проходит в Донском монастыре Москвы, передает корреспондент РИА Новости Князь Александр Александрович Трубецкой скончался 30 июля в Москве в возрасте 78 лет. Отпевание проходит в большом соборе Донской иконы Божией Матери . В храме установлены венки от МИД РФ, полномочного представителя президента РФ в СФО, Фонда Андрея Первозванного, Фонда наследия Русского зарубежья, от губернатора Брянской области, от Дома Русского зарубежья имени А. Солженицына, от Россотрудничества Проститься с князем пришли политолог Наталья Нарочницкая, депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов, генерал-лейтенант Леонид Решетников, представители Дома русского зарубежья, представители Объединения памяти императорской гвардии, председателем которого был Трубецкой Князь будет похоронен в Донском монастыре в усыпальнице родственной династии Голицыных. Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он был потомком знаменитого русского дворянского рода Трубецких-Голицыных, оказавшегося в эмиграции после Гражданской войны. Князь возглавлял ассоциацию "Франко-российский альянс", а также поддерживал воссоединение Русской православной церкви и Русской православной церкви за границей. Трубецкой - почетный профессор Московского государственного университета.

москва

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, александр трубецкой, брянская область, наталия нарочницкая, вячеслав никонов, русская православная церковь, фонд андрея первозванного, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество