https://ria.ru/20250806/knaysl-2033598173.html

Кнайсль допустила скорую замену Зеленского

Кнайсль допустила скорую замену Зеленского - РИА Новости, 06.08.2025

Кнайсль допустила скорую замену Зеленского

Владимира Зеленского могут заменить до конца лета, особенно учитывая недавнюю встречу представителей США, Британии и Украины в Альпах, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T04:49:00+03:00

2025-08-06T04:49:00+03:00

2025-08-06T04:49:00+03:00

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владимир зеленский

карин кнайсль

валерий залужный

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Владимира Зеленского могут заменить до конца лета, особенно учитывая недавнюю встречу представителей США, Британии и Украины в Альпах, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. По данным СВР, ранее в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждалась возможность смещения Владимира Зеленского с занимаемой им должности. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины. "Заменят ли скоро Зеленского? Я не исключаю этого… Я уже говорила, что это может произойти до конца лета", - сказала Кнайсль. По словам бывшей главы австрийского МИД, подобный вариант развития событий для Зеленского возможен. В то же время она подчеркнула, что нельзя сказать, кто именно займет его место, а все украинские чиновники, принимавшие участие во встрече с представителями Запада, "в большой степени подверглись влиянию различных западных деятелей". "И как сохранить независимое пространство для маневра? Как можно действовать во благо страны и себя самого, не находясь на зарплате, не получая определенные приказы или директивы? Сейчас для многих украинских чиновников сложилась очень-очень сложная ситуация", - подчеркнула она. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

https://ria.ru/20250806/zelenskiy-2033592794.html

https://ria.ru/20250805/ukraina-2033518715.html

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в мире, украина, сша, альпы, владимир зеленский, карин кнайсль, валерий залужный, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), санкт-петербургский государственный университет, вооруженные силы украины