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В Китае вернули ограничения времен COVID-19 из-за опасного вируса - РИА Новости, 06.08.2025
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23:43 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/kitay-2033821503.html
В Китае вернули ограничения времен COVID-19 из-за опасного вируса
В Китае вернули ограничения времен COVID-19 из-за опасного вируса - РИА Новости, 06.08.2025
В Китае вернули ограничения времен COVID-19 из-за опасного вируса
Правительство Китая ввело по всей стране профилактические меры эпохи COVID-19 на фоне распространения вируса чикунгунья, пишет британская газета Daily Mail. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T23:43:00+03:00
2025-08-06T23:43:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Правительство Китая ввело по всей стране профилактические меры эпохи COVID-19 на фоне распространения вируса чикунгунья, пишет британская газета Daily Mail.Издание сообщает, что в южном китайском городе Фошань было зарегистрировано более семи тысяч случаев, общее число по стране превысило десять тысяч.Чикунгунья передается через укусы инфицированных комаров, воздушно-капельным путем человек от человека заразится не может. Инфекция чикунгуньи вызывает лихорадку, боли в суставах и, в тяжелых случаях, опасные для жизни осложнения, затрагивающие сердце и мозг, говорится в материале.В статье отмечается, что китайские госслужащие проводят дезинфекцию на городских улицах, в жилых районах и на строительных площадках, где люди могут контактировать с переносящими вирус комарами. Сотрудники китайских офисов дезинфицируют входы зданий, что является ярким напоминанием о тактике, применявшейся страной для борьбы с пандемией COVID-19 в 2020 году. Кроме того, власти обязали приезжающих из Фошаня проходить 14-дневный домашний карантин и внимательно следить за самочувствием, подчеркивается в тексте.По данным европейского центра профилактики и контроля заболеваний, глобальный всплеск заболеваемости чикунгунья начался в начале 2025 года, при этом крупные вспышки были зарегистрированы на островах в Индийском океане: Реюньон, Майотта и Маврикий. По состоянию на 4 августа этого года в 16 странах зарегистрировано около 240 000 случаев заболевания и 90 летальных исходов.
https://ria.ru/20250806/rospotrebnadzor-2033813469.html
https://ria.ru/20250801/kitaj-2032873635.html
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в мире, китай
В мире, Китай
В Китае вернули ограничения времен COVID-19 из-за опасного вируса

Власти КНР ввели ограничения времен COVID-19 из-за вируса чикунгунья

© AP Photo / Andy WongПрохожие в масках в Пекине
Прохожие в масках в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Andy Wong
Прохожие в масках в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Правительство Китая ввело по всей стране профилактические меры эпохи COVID-19 на фоне распространения вируса чикунгунья, пишет британская газета Daily Mail.
Издание сообщает, что в южном китайском городе Фошань было зарегистрировано более семи тысяч случаев, общее число по стране превысило десять тысяч.
Комар - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Роспотребнадзор следит за вспышкой лихорадки чикунгунья в Китае
Вчера, 21:44
Чикунгунья передается через укусы инфицированных комаров, воздушно-капельным путем человек от человека заразится не может. Инфекция чикунгуньи вызывает лихорадку, боли в суставах и, в тяжелых случаях, опасные для жизни осложнения, затрагивающие сердце и мозг, говорится в материале.
В статье отмечается, что китайские госслужащие проводят дезинфекцию на городских улицах, в жилых районах и на строительных площадках, где люди могут контактировать с переносящими вирус комарами. Сотрудники китайских офисов дезинфицируют входы зданий, что является ярким напоминанием о тактике, применявшейся страной для борьбы с пандемией COVID-19 в 2020 году. Кроме того, власти обязали приезжающих из Фошаня проходить 14-дневный домашний карантин и внимательно следить за самочувствием, подчеркивается в тексте.
По данным европейского центра профилактики и контроля заболеваний, глобальный всплеск заболеваемости чикунгунья начался в начале 2025 года, при этом крупные вспышки были зарегистрированы на островах в Индийском океане: Реюньон, Майотта и Маврикий. По состоянию на 4 августа этого года в 16 странах зарегистрировано около 240 000 случаев заболевания и 90 летальных исходов.
Комар - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
В Китае начали распространять гигантских комаров для борьбы с чикунгуньей
1 августа, 16:37
 
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