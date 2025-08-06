https://ria.ru/20250806/kitay-2033821503.html

В Китае вернули ограничения времен COVID-19 из-за опасного вируса

В Китае вернули ограничения времен COVID-19 из-за опасного вируса - РИА Новости, 06.08.2025

В Китае вернули ограничения времен COVID-19 из-за опасного вируса

Правительство Китая ввело по всей стране профилактические меры эпохи COVID-19 на фоне распространения вируса чикунгунья, пишет британская газета Daily Mail. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T23:43:00+03:00

2025-08-06T23:43:00+03:00

2025-08-06T23:43:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Правительство Китая ввело по всей стране профилактические меры эпохи COVID-19 на фоне распространения вируса чикунгунья, пишет британская газета Daily Mail.Издание сообщает, что в южном китайском городе Фошань было зарегистрировано более семи тысяч случаев, общее число по стране превысило десять тысяч.Чикунгунья передается через укусы инфицированных комаров, воздушно-капельным путем человек от человека заразится не может. Инфекция чикунгуньи вызывает лихорадку, боли в суставах и, в тяжелых случаях, опасные для жизни осложнения, затрагивающие сердце и мозг, говорится в материале.В статье отмечается, что китайские госслужащие проводят дезинфекцию на городских улицах, в жилых районах и на строительных площадках, где люди могут контактировать с переносящими вирус комарами. Сотрудники китайских офисов дезинфицируют входы зданий, что является ярким напоминанием о тактике, применявшейся страной для борьбы с пандемией COVID-19 в 2020 году. Кроме того, власти обязали приезжающих из Фошаня проходить 14-дневный домашний карантин и внимательно следить за самочувствием, подчеркивается в тексте.По данным европейского центра профилактики и контроля заболеваний, глобальный всплеск заболеваемости чикунгунья начался в начале 2025 года, при этом крупные вспышки были зарегистрированы на островах в Индийском океане: Реюньон, Майотта и Маврикий. По состоянию на 4 августа этого года в 16 странах зарегистрировано около 240 000 случаев заболевания и 90 летальных исходов.

https://ria.ru/20250806/rospotrebnadzor-2033813469.html

https://ria.ru/20250801/kitaj-2032873635.html

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