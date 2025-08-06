Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил шансы Китая отказаться от закупок российской нефти - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:20 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/kitay-2033819532.html
Эксперт оценил шансы Китая отказаться от закупок российской нефти
Эксперт оценил шансы Китая отказаться от закупок российской нефти - РИА Новости, 06.08.2025
Эксперт оценил шансы Китая отказаться от закупок российской нефти
Возможные дополнительные пошлины США для стран, импортирующих российскую нефть, вряд ли заставят Китай отказаться от закупок, а Турции, Венгрии и Словакии не... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T23:20:00+03:00
2025-08-06T23:20:00+03:00
сша
индия
турция
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Возможные дополнительные пошлины США для стран, импортирующих российскую нефть, вряд ли заставят Китай отказаться от закупок, а Турции, Венгрии и Словакии не коснутся по политическим причинам - такое мнение высказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. Ранее в среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. Как в итоге поступит Индия, пока неизвестно - сейчас все взгляды будут прикованы к ней, отметил Белогорьев. Если страна поддастся давлению США и резко сократит или прекратит импорт, России, скорее всего, удастся перенаправить порядка 40-50% поставок, то есть около 800-900 тысяч баррелей нефти в сутки, в другие страны. По мнению эксперта, высвободившиеся объемы, вероятно, пойдут в те страны, куда другие поставщики сократят экспорт за счет перехода на рынок Индии. Другим крупнейшим импортером российской нефти является Китай. "Китай, скорее всего, сохранит импорт примерно на текущем уровне, поскольку он уже сделал свой геополитический выбор: противостояние с США. И дополнительное увеличение тарифов на 25% - просто еще одна проблема в переговорах, которая будет обсуждаться, не более того. Это точно не какое-то судьбоносное решение для Китая", - объяснил Белогорьев. Для Турции же, третьего крупнейшего российского импортера, скорее всего, Трамп совсем не станет вводить дополнительные пошлины, полагает эксперт. "Это связано с тем, что ему сейчас принципиально важна поддержка Турции по целому ряду направлений, и ссориться с Эрдоганом он вряд ли захочет, мне так кажется. По крайней мере, никаких поползновений в эту сторону не было", - пояснил он. Как считает эксперт, по тем же причинам США вряд ли станут трогать Венгрию и Словакию, куда Россия продолжает поставки по трубопроводу "Дружба", - это одни из немногих сторонников Трампа в Европе. "Поэтому, мне кажется, по политическим мотивам единственной страной, по которой США готовы были и нанесли удар, это Индия. Какой будет реакция Индии, непонятно на сегодняшний момент… Но все-таки то, что Индия… четвертая экономика в мире, с амбициозным и таким национально ориентированным правительством, скорее говорит о том, что все-таки нефтяной импорт сохранится, но может быть, в урезанном формате", - заключил Белогорьев.
https://ria.ru/20250806/rossija-2033797252.html
https://ria.ru/20250806/neft-2033777225.html
сша
индия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5308b4e7a459506c07b8e533c91fd969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, индия, турция, дональд трамп, в мире
США, Индия, Турция, Дональд Трамп, В мире
Эксперт оценил шансы Китая отказаться от закупок российской нефти

Белогорьев: пошлины США не заставят Китай отказаться от закупки российской нефти

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Возможные дополнительные пошлины США для стран, импортирующих российскую нефть, вряд ли заставят Китай отказаться от закупок, а Турции, Венгрии и Словакии не коснутся по политическим причинам - такое мнение высказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Эксперт раскритиковала пошлины против стран, покупающих нефть из России
Вчера, 19:06
Как в итоге поступит Индия, пока неизвестно - сейчас все взгляды будут прикованы к ней, отметил Белогорьев. Если страна поддастся давлению США и резко сократит или прекратит импорт, России, скорее всего, удастся перенаправить порядка 40-50% поставок, то есть около 800-900 тысяч баррелей нефти в сутки, в другие страны. По мнению эксперта, высвободившиеся объемы, вероятно, пойдут в те страны, куда другие поставщики сократят экспорт за счет перехода на рынок Индии.
Другим крупнейшим импортером российской нефти является Китай. "Китай, скорее всего, сохранит импорт примерно на текущем уровне, поскольку он уже сделал свой геополитический выбор: противостояние с США. И дополнительное увеличение тарифов на 25% - просто еще одна проблема в переговорах, которая будет обсуждаться, не более того. Это точно не какое-то судьбоносное решение для Китая", - объяснил Белогорьев.
Для Турции же, третьего крупнейшего российского импортера, скорее всего, Трамп совсем не станет вводить дополнительные пошлины, полагает эксперт. "Это связано с тем, что ему сейчас принципиально важна поддержка Турции по целому ряду направлений, и ссориться с Эрдоганом он вряд ли захочет, мне так кажется. По крайней мере, никаких поползновений в эту сторону не было", - пояснил он.
Как считает эксперт, по тем же причинам США вряд ли станут трогать Венгрию и Словакию, куда Россия продолжает поставки по трубопроводу "Дружба", - это одни из немногих сторонников Трампа в Европе.
"Поэтому, мне кажется, по политическим мотивам единственной страной, по которой США готовы были и нанесли удар, это Индия. Какой будет реакция Индии, непонятно на сегодняшний момент… Но все-таки то, что Индия… четвертая экономика в мире, с амбициозным и таким национально ориентированным правительством, скорее говорит о том, что все-таки нефтяной импорт сохранится, но может быть, в урезанном формате", - заключил Белогорьев.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
США указали, что понимают под "нефтью из России"
Вчера, 17:38
 
СШАИндияТурцияДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала