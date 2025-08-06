https://ria.ru/20250806/kitay-2033819532.html

Эксперт оценил шансы Китая отказаться от закупок российской нефти

Эксперт оценил шансы Китая отказаться от закупок российской нефти - РИА Новости, 06.08.2025

Эксперт оценил шансы Китая отказаться от закупок российской нефти

Возможные дополнительные пошлины США для стран, импортирующих российскую нефть, вряд ли заставят Китай отказаться от закупок, а Турции, Венгрии и Словакии не... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T23:20:00+03:00

2025-08-06T23:20:00+03:00

2025-08-06T23:20:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Возможные дополнительные пошлины США для стран, импортирующих российскую нефть, вряд ли заставят Китай отказаться от закупок, а Турции, Венгрии и Словакии не коснутся по политическим причинам - такое мнение высказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. Ранее в среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. Как в итоге поступит Индия, пока неизвестно - сейчас все взгляды будут прикованы к ней, отметил Белогорьев. Если страна поддастся давлению США и резко сократит или прекратит импорт, России, скорее всего, удастся перенаправить порядка 40-50% поставок, то есть около 800-900 тысяч баррелей нефти в сутки, в другие страны. По мнению эксперта, высвободившиеся объемы, вероятно, пойдут в те страны, куда другие поставщики сократят экспорт за счет перехода на рынок Индии. Другим крупнейшим импортером российской нефти является Китай. "Китай, скорее всего, сохранит импорт примерно на текущем уровне, поскольку он уже сделал свой геополитический выбор: противостояние с США. И дополнительное увеличение тарифов на 25% - просто еще одна проблема в переговорах, которая будет обсуждаться, не более того. Это точно не какое-то судьбоносное решение для Китая", - объяснил Белогорьев. Для Турции же, третьего крупнейшего российского импортера, скорее всего, Трамп совсем не станет вводить дополнительные пошлины, полагает эксперт. "Это связано с тем, что ему сейчас принципиально важна поддержка Турции по целому ряду направлений, и ссориться с Эрдоганом он вряд ли захочет, мне так кажется. По крайней мере, никаких поползновений в эту сторону не было", - пояснил он. Как считает эксперт, по тем же причинам США вряд ли станут трогать Венгрию и Словакию, куда Россия продолжает поставки по трубопроводу "Дружба", - это одни из немногих сторонников Трампа в Европе. "Поэтому, мне кажется, по политическим мотивам единственной страной, по которой США готовы были и нанесли удар, это Индия. Какой будет реакция Индии, непонятно на сегодняшний момент… Но все-таки то, что Индия… четвертая экономика в мире, с амбициозным и таким национально ориентированным правительством, скорее говорит о том, что все-таки нефтяной импорт сохранится, но может быть, в урезанном формате", - заключил Белогорьев.

https://ria.ru/20250806/rossija-2033797252.html

https://ria.ru/20250806/neft-2033777225.html

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сша, индия, турция, дональд трамп, в мире