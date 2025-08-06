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Пекин примет фестиваль-ярмарку "Сделано в России"

Пекин примет фестиваль-ярмарку "Сделано в России" - РИА Новости, 06.08.2025

Пекин примет фестиваль-ярмарку "Сделано в России"

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России", приуроченная к празднованию китайского Дня влюбленных (Циси, 29 августа), пройдёт с 28 по 30 августа в Центральном деловом РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T12:25:00+03:00

2025-08-06T12:25:00+03:00

2025-08-06T12:25:00+03:00

экономика

пекин

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России", приуроченная к празднованию китайского Дня влюбленных (Циси, 29 августа), пройдёт с 28 по 30 августа в Центральном деловом районе Пекина — в торгово-развлекательном комплексе Solana ShoppingPark, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Мероприятие организует Российский экспортный центр при поддержке правительств России и Китая. Фестиваль объединит более 40 компаний из 26 регионов России. В Пекине будет представлено более 500 наименований продуктов питания, косметики, сувениров, изделий народных промыслов", - говорится в сообщении.Гости мероприятия смогут попробовать и приобрести продукцию, познакомиться с традициями России, а также пообщаться со специальным гостем фестиваля.На площадке ярмарки РЭЦ организует для отечественного бизнеса целевые b2b-переговоры с ведущими китайскими импортерами и дистрибьюторами. Деловая программа ярмарки создаст новые возможности для продвижения российской продукции и заключения экспортных контрактов.В дни фестиваля популярные китайские блогеры будут вести прямые эфиры. Благодаря этому миллионы зрителей по всему Китаю смогут познакомиться с российскими товарами и сразу приобрести их в онлайн-магазинах "Сделано в России" на местных маркетплейсах."Российские компании обладают серьезным экспортным потенциалом в Китае. Здесь ценят качество, экологичность и натуральность — все то, что отличает российские бренды. Ярмарка в Пекине продолжает череду успешных фестивалей "Сделано в России", которые за последние полтора года прошли в Даляне, Чэнду, Харбине, Шэньяне и продемонстрировали живой интерес китайских партнеров и потребителей к "Сделано в России", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Во время фестиваля-ярмарки в Пекине откроются первые два официальных розничных магазина "Сделано в России" в регионе, где будут представлены лучшие товары российских производителей — от экологически чистых продуктов питания до товаров народного потребления. За несколько дней до фестиваля, 16 августа, аналогичный магазин начнет работу в Шанхае.Гостей фестиваля ждет насыщенная культурная программа. Выступления фольклорных коллективов, национальная музыка и танцы создадут атмосферу праздника и сделают мероприятие заметным событием в культурной жизни Пекина.Фестивали-ярмарки "Сделано в России" проводятся в рамках программы продвижения российской продукции под зонтичным брендом. Программу координирует Минпромторг России в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", а реализует — Российский экспортный центр. С 2017 года программа помогает российским компаниям заявить о себе за рубежом, расширить рынки сбыта и завоевать доверие иностранных потребителей.Результативность таких мероприятий неоднократно подчеркивалась на высшем уровне. В частности, в ходе встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина в мае 2025 года в Москве было отмечено, что фестивали-ярмарки "Сделано в России" играют важную роль в расширении ассортимента российского экспорта на китайском рынке.Узнать больше о "Сделано в России" можно на официальном сайте.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250805/egipet-2033415003.html

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экономика, пекин, россия, китай