Рейтинг@Mail.ru
Китай не прекратит покупать российскую нефть, считают аналитики - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:36 06.08.2025 (обновлено: 06:38 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/kitay-2033603480.html
Китай не прекратит покупать российскую нефть, считают аналитики
Китай не прекратит покупать российскую нефть, считают аналитики - РИА Новости, 06.08.2025
Китай не прекратит покупать российскую нефть, считают аналитики
КНР не прекратит покупать российскую нефть перед лицом тарифных угроз президента США Дональда Трампа, считают опрошенные газетой South China Morning Post... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T06:36:00+03:00
2025-08-06T06:38:00+03:00
в мире
китай
россия
сша
дональд трамп
джон болтон
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. КНР не прекратит покупать российскую нефть перед лицом тарифных угроз президента США Дональда Трампа, считают опрошенные газетой South China Morning Post аналитики. "Стратегические цели Китая требуют стабильных и надежных поставок критически важных ресурсов, таких как нефть", - приводит издание слова главного геополитического стратега компании BCA Research Мэтта Герткена, который отметил, что российская нефть продолжит "поступать на юг в долгосрочной перспективе". Эксперт по России и странам Центральной Азии в Шанхайской академии общественных наук Ли Лифань заявил, что Китай и Россия могут осуществлять торговлю нефтью в национальных валютах, что "поможет избежать вторичных санкций США". "США не могут нарушить политические и экономические отношения между Китаем и Россией", - сказал он, отметив, что лидеры КНР и РФ вскоре встретятся на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и параде в честь 80-летия Победы в Пекине. На прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы США ввести вторичные санкций против стран, закупающих российские энергоносители, заявил, что Пекин будет принимать разумные меры энергетической безопасности, "исходя из своих национальных интересов". Дипломат подчеркнул, что Китай будет твёрдо отстаивать свой суверенитет, безопасность и интересы развития. В конце июня Го Цзякунь в ответ на слова Дональда Трампа, в которых глава Белого дома выразил надежду, что Пекин начнет приобретать нефть у США, также заявил, что Китай будет основываться на собственных интересах при принятии мер для обеспечения энергобезопасности страны. В июле издание Economist сообщало, что международные инвесторы не воспринимают угрозы Трампа о вторичных санкциях против российских энергоносителей всерьез. По данным Reuters, рынки также не верят в реализацию таких мер, поскольку ограничения на российские энергоносители могут спровоцировать рост цен в самих США, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы "смехотворными", подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт "ничего не значат". Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что на 24% больше, чем было годом ранее. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов. Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. В конце июня заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине. Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.
https://ria.ru/20250804/indiya-2033350780.html
https://ria.ru/20250805/ssha-2033450571.html
https://ria.ru/20250805/indiya-2033382675.html
китай
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, сша, дональд трамп, джон болтон, санкции в отношении россии
В мире, Китай, Россия, США, Дональд Трамп, Джон Болтон, Санкции в отношении России
Китай не прекратит покупать российскую нефть, считают аналитики

Ли Лифань: Китай не прекратит покупать российскую нефть

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. КНР не прекратит покупать российскую нефть перед лицом тарифных угроз президента США Дональда Трампа, считают опрошенные газетой South China Morning Post аналитики.
"Стратегические цели Китая требуют стабильных и надежных поставок критически важных ресурсов, таких как нефть", - приводит издание слова главного геополитического стратега компании BCA Research Мэтта Герткена, который отметил, что российская нефть продолжит "поступать на юг в долгосрочной перспективе".
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Индия считает нападки из-за импорта российской нефти необоснованными
4 августа, 20:30
Эксперт по России и странам Центральной Азии в Шанхайской академии общественных наук Ли Лифань заявил, что Китай и Россия могут осуществлять торговлю нефтью в национальных валютах, что "поможет избежать вторичных санкций США".
"США не могут нарушить политические и экономические отношения между Китаем и Россией", - сказал он, отметив, что лидеры КНР и РФ вскоре встретятся на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и параде в честь 80-летия Победы в Пекине.
На прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы США ввести вторичные санкций против стран, закупающих российские энергоносители, заявил, что Пекин будет принимать разумные меры энергетической безопасности, "исходя из своих национальных интересов". Дипломат подчеркнул, что Китай будет твёрдо отстаивать свой суверенитет, безопасность и интересы развития.
В конце июня Го Цзякунь в ответ на слова Дональда Трампа, в которых глава Белого дома выразил надежду, что Пекин начнет приобретать нефть у США, также заявил, что Китай будет основываться на собственных интересах при принятии мер для обеспечения энергобезопасности страны.
Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В Индии указали на деталь в позиции США по закупкам российской нефти
5 августа, 12:54
В июле издание Economist сообщало, что международные инвесторы не воспринимают угрозы Трампа о вторичных санкциях против российских энергоносителей всерьез. По данным Reuters, рынки также не верят в реализацию таких мер, поскольку ограничения на российские энергоносители могут спровоцировать рост цен в самих США, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы "смехотворными", подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт "ничего не значат".
Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что на 24% больше, чем было годом ранее. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.
Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. В конце июня заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине. Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Индия не откажется от нефти из России из-за пошлин Трампа, считают эксперты
5 августа, 05:18
 
В миреКитайРоссияСШАДональд ТрампДжон БолтонСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала