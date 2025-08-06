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Университет в Китае откроет исследовательский центр барбекю - РИА Новости, 06.08.2025
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06:13 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/kitay-2033602146.html
Университет в Китае откроет исследовательский центр барбекю
Университет в Китае откроет исследовательский центр барбекю - РИА Новости, 06.08.2025
Университет в Китае откроет исследовательский центр барбекю
Вуз в Китае откроет первый в стране исследовательский центр барбекю, который будет готовить специалистов по шашлыку, пишет издание South China Morning Post. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T06:13:00+03:00
2025-08-06T06:13:00+03:00
в мире
китай
хунань
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ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Вуз в Китае откроет первый в стране исследовательский центр барбекю, который будет готовить специалистов по шашлыку, пишет издание South China Morning Post. Как отмечает газета, ранее Юэянский открытый университет в провинции Хунань подписал соглашение с ассоциацией барбекю города Юэян о создании исследовательского центра шашлыка. Программа центра рассчитана на два с половиной года теоретического обучения, за которым следует полугодовая стажировка. Ежегодно планируется набирать от 50 до 100 студентов. Поступить на учебу в центр смогут выпускники средних школ, а также действующие специалистов отрасли, желающие получить профессиональную квалификацию. Издание отмечет, что исследовательский центр призван "вывести приготовление барбекю на новый академический уровень". Барбекю, по-китайский - "шаокао", является наиболее популярной уличной едой в Китае. В зависимости от региона шашлычки, которые в Китае называют "чуань", отличаются по размеру, вкусу, степени остроты, по набору используемых ингредиентов. Их готовят на углях, чаще всего из свинины, баранины, говядины, курицы, тофу, креветок, грибов, различных овощей. По данным Grand View Research, которые приводит газета, доход китайского рынка барбекю в 2024 году составил 421,9 миллиона долларов, а к 2030 году, как ожидается, достигнет 606,5 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250611/shashlyk-2022148716.html
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в мире, китай, хунань
В мире, Китай, Хунань
Университет в Китае откроет исследовательский центр барбекю

SCMP: университет в Китае откроет исследовательский центр барбекю

© Pixabay / sujuБарбекю
Барбекю - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Pixabay / suju
Барбекю . Архивное фото
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ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Вуз в Китае откроет первый в стране исследовательский центр барбекю, который будет готовить специалистов по шашлыку, пишет издание South China Morning Post.
Как отмечает газета, ранее Юэянский открытый университет в провинции Хунань подписал соглашение с ассоциацией барбекю города Юэян о создании исследовательского центра шашлыка.
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Программа центра рассчитана на два с половиной года теоретического обучения, за которым следует полугодовая стажировка. Ежегодно планируется набирать от 50 до 100 студентов.
Поступить на учебу в центр смогут выпускники средних школ, а также действующие специалистов отрасли, желающие получить профессиональную квалификацию. Издание отмечет, что исследовательский центр призван "вывести приготовление барбекю на новый академический уровень".
Барбекю, по-китайский - "шаокао", является наиболее популярной уличной едой в Китае. В зависимости от региона шашлычки, которые в Китае называют "чуань", отличаются по размеру, вкусу, степени остроты, по набору используемых ингредиентов. Их готовят на углях, чаще всего из свинины, баранины, говядины, курицы, тофу, креветок, грибов, различных овощей.
По данным Grand View Research, которые приводит газета, доход китайского рынка барбекю в 2024 году составил 421,9 миллиона долларов, а к 2030 году, как ожидается, достигнет 606,5 миллиона долларов.
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