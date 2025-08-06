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Киев выборочно забирает пленных из списка, сообщил источник - РИА Новости, 06.08.2025
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20:54 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/kiev-2033809596.html
Киев выборочно забирает пленных из списка, сообщил источник
Киев выборочно забирает пленных из списка, сообщил источник - РИА Новости, 06.08.2025
Киев выборочно забирает пленных из списка, сообщил источник
Киев выборочно забирает военнопленных из списка имен, предложенного Москвой, причины отказа украинской стороны от ряда людей неизвестны, сообщил в среду РИА... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T20:54:00+03:00
2025-08-06T20:54:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Киев выборочно забирает военнопленных из списка имен, предложенного Москвой, причины отказа украинской стороны от ряда людей неизвестны, сообщил в среду РИА Новости источник. "Киев выборочно забирает военнопленных, которых предлагает Россия. Причины отказа от людей неизвестны", - сообщил агентству информированный источник, добавив, что число людей, от которых "отказалась" украинская сторона, уже составляет 1 тысячу. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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в мире, россия, киев, москва
В мире, Россия, Киев, Москва
Киев выборочно забирает пленных из списка, сообщил источник

Киев выборочно забирает пленных из предложенного Москвой списка

© Фото : RTФотографии и имена украинских пленных, которых не забирает Киев
Фотографии и имена украинских пленных, которых не забирает Киев - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : RT
Фотографии и имена украинских пленных, которых не забирает Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Киев выборочно забирает военнопленных из списка имен, предложенного Москвой, причины отказа украинской стороны от ряда людей неизвестны, сообщил в среду РИА Новости источник.
"Киев выборочно забирает военнопленных, которых предлагает Россия. Причины отказа от людей неизвестны", - сообщил агентству информированный источник, добавив, что число людей, от которых "отказалась" украинская сторона, уже составляет 1 тысячу.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Мединский заявил, что Киев отказывается от тысячи пленных солдат
Вчера, 20:25
 
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