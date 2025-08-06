https://ria.ru/20250806/kiev-2033805455.html

Киев вычеркнул из списков на обмен тысячу пленных

Киев вычеркнул из списков на обмен тысячу пленных - РИА Новости, 06.08.2025

Киев вычеркнул из списков на обмен тысячу пленных

Киевский режим вычеркнул из списков на обмен тысячу украинских военнопленных, сообщил в среду телеканал RT. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T20:18:00+03:00

2025-08-06T20:18:00+03:00

2025-08-06T20:19:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Киевский режим вычеркнул из списков на обмен тысячу украинских военнопленных, сообщил в среду телеканал RT. "RT стало известно, что Киев вычеркнул из списков на обмен 1 тысячу пленных вэсэушников", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. В сообщении на сайте RT также говорится, что, "по имеющимся данным, вместо них Киев мог внести в списки других людей". Один из таких пленных в видеоролике, также выложенном RT, признался, что не знает, что с ним будет и смирился с судьбой. Другой признался, что ему обидно за то, что чью-то фамилию внесли в список вместо его за деньги, но заявил, что тоже смирился с этим. "Передаю большой привет своей жене, дочке, маме, сестре и племянникам. Хотелось бы поскорее увидеться с ними. Всех обнять. Я их очень сильно люблю", - сказал ещё один пленный украинский военнослужащий.

https://ria.ru/20250314/lukashenko-2005119679.html

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киев, украина, россия, вооруженные силы украины