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Киев вычеркнул из списков на обмен тысячу пленных - РИА Новости, 06.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:18 06.08.2025 (обновлено: 20:19 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/kiev-2033805455.html
Киев вычеркнул из списков на обмен тысячу пленных
Киев вычеркнул из списков на обмен тысячу пленных - РИА Новости, 06.08.2025
Киев вычеркнул из списков на обмен тысячу пленных
Киевский режим вычеркнул из списков на обмен тысячу украинских военнопленных, сообщил в среду телеканал RT. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T20:18:00+03:00
2025-08-06T20:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Киевский режим вычеркнул из списков на обмен тысячу украинских военнопленных, сообщил в среду телеканал RT. "RT стало известно, что Киев вычеркнул из списков на обмен 1 тысячу пленных вэсэушников", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. В сообщении на сайте RT также говорится, что, "по имеющимся данным, вместо них Киев мог внести в списки других людей". Один из таких пленных в видеоролике, также выложенном RT, признался, что не знает, что с ним будет и смирился с судьбой. Другой признался, что ему обидно за то, что чью-то фамилию внесли в список вместо его за деньги, но заявил, что тоже смирился с этим. "Передаю большой привет своей жене, дочке, маме, сестре и племянникам. Хотелось бы поскорее увидеться с ними. Всех обнять. Я их очень сильно люблю", - сказал ещё один пленный украинский военнослужащий.
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2005119679.html
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киев, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Киев вычеркнул из списков на обмен тысячу пленных

RT: Киев вычеркнул из списков на обмен тысячу украинских военнопленных

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Киевский режим вычеркнул из списков на обмен тысячу украинских военнопленных, сообщил в среду телеканал RT.
"RT стало известно, что Киев вычеркнул из списков на обмен 1 тысячу пленных вэсэушников", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
В сообщении на сайте RT также говорится, что, "по имеющимся данным, вместо них Киев мог внести в списки других людей".
Один из таких пленных в видеоролике, также выложенном RT, признался, что не знает, что с ним будет и смирился с судьбой. Другой признался, что ему обидно за то, что чью-то фамилию внесли в список вместо его за деньги, но заявил, что тоже смирился с этим.
"Передаю большой привет своей жене, дочке, маме, сестре и племянникам. Хотелось бы поскорее увидеться с ними. Всех обнять. Я их очень сильно люблю", - сказал ещё один пленный украинский военнослужащий.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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