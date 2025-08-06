Сын пострадавшего в Хиросиме рассказал о воспоминаниях отца
Пострадавший в Хиросиме после бомбардировки считал ее экспериментом США
Атомный купол в Хиросиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО/ХИРОСИМА, 6 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Сын пострадавшего при атомной бомбардировке Хиросимы ВВС США 6 августа 1945 года Ясутоси Хиротани в канун 80-й годовщины бомбардировки поделился с корреспондентом РИА Новости воспоминанием о рассказах отца, который считал, что бомбардировка была экспериментом со стороны США.
"Он не говорил "Америка", он говорил: "Эти мерзавцы поставили на нас эксперимент". Вот так он говорил. И не мог их простить. И вот этот научный институт ABCC (Atomic Bomb Casualty Commission – Комиссия по изучению жертв атомной бомбардировки – институт, учрежденный в Хиросиме США вскоре после бомбардировки с целью изучения последствий воздействия атомного оружия на человека, но не с целью лечения и оказания помощи пострадавшим; просуществовал до 1975 года – ред.), его старое поколение очень критиковало. Потому что так много пострадавших, облученных, а они их использовали как материал для исследований и даже и не думали лечить. Не лечили! Очень много тех, кто испытывает ненависть в старом поколении. Люди так страдают, а их не лечат. Просто используют как материал для исследований. Да, возможно, мы сейчас многое узнали благодаря этим исследованиям, но пожилые люди и сейчас критично к этому относятся", - сказал Ясутоси Хиротани, который сейчас работает волонтером в Парке Мира Хиросимы.
Парк мира, где ежегодно проходит церемония памяти жертв бомбардировки, 6 августа 1945 года находился в районе эпицентра. Здесь же сжигали тела погибших. В парке есть братская могила в виде холма с буддисткой пагодой наверху, где покоится прах 70 тысяч неопознанных жертв трагедии. На монументе в парке Мира, рядом с которым проходит траурная церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится".
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира".
В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и Мемориальный музей Мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.