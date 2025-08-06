https://ria.ru/20250806/khirosima-2033602345.html

Сын пострадавшего в Хиросиме рассказал о воспоминаниях отца

Сын пострадавшего в Хиросиме рассказал о воспоминаниях отца - РИА Новости, 06.08.2025

Сын пострадавшего в Хиросиме рассказал о воспоминаниях отца

Сын пострадавшего при атомной бомбардировке Хиросимы ВВС США 6 августа 1945 года Ясутоси Хиротани в канун 80-й годовщины бомбардировки поделился с... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T06:15:00+03:00

2025-08-06T06:15:00+03:00

2025-08-06T06:15:00+03:00

в мире

хиросима (префектура)

сша

нагасаки (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/116187/54/1161875406_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_13b8acaceb657bf113ffd7e9af29acca.jpg

ТОКИО/ХИРОСИМА, 6 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Сын пострадавшего при атомной бомбардировке Хиросимы ВВС США 6 августа 1945 года Ясутоси Хиротани в канун 80-й годовщины бомбардировки поделился с корреспондентом РИА Новости воспоминанием о рассказах отца, который считал, что бомбардировка была экспериментом со стороны США. "Он не говорил "Америка", он говорил: "Эти мерзавцы поставили на нас эксперимент". Вот так он говорил. И не мог их простить. И вот этот научный институт ABCC (Atomic Bomb Casualty Commission – Комиссия по изучению жертв атомной бомбардировки – институт, учрежденный в Хиросиме США вскоре после бомбардировки с целью изучения последствий воздействия атомного оружия на человека, но не с целью лечения и оказания помощи пострадавшим; просуществовал до 1975 года – ред.), его старое поколение очень критиковало. Потому что так много пострадавших, облученных, а они их использовали как материал для исследований и даже и не думали лечить. Не лечили! Очень много тех, кто испытывает ненависть в старом поколении. Люди так страдают, а их не лечат. Просто используют как материал для исследований. Да, возможно, мы сейчас многое узнали благодаря этим исследованиям, но пожилые люди и сейчас критично к этому относятся", - сказал Ясутоси Хиротани, который сейчас работает волонтером в Парке Мира Хиросимы. Парк мира, где ежегодно проходит церемония памяти жертв бомбардировки, 6 августа 1945 года находился в районе эпицентра. Здесь же сжигали тела погибших. В парке есть братская могила в виде холма с буддисткой пагодой наверху, где покоится прах 70 тысяч неопознанных жертв трагедии. На монументе в парке Мира, рядом с которым проходит траурная церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится". В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира". В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и Мемориальный музей Мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.

https://ria.ru/20250806/khirosima-2033598339.html

https://ria.ru/20250806/khirosima-2033594160.html

хиросима (префектура)

сша

нагасаки (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хиросима (префектура), сша, нагасаки (город)