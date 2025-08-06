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Сын пострадавшего при бомбардировке Хиросимы призвал США извиниться - РИА Новости, 06.08.2025
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03:20 06.08.2025 (обновлено: 07:43 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/khirosima-2033594160.html
Сын пострадавшего при бомбардировке Хиросимы призвал США извиниться
Сын пострадавшего при бомбардировке Хиросимы призвал США извиниться - РИА Новости, 06.08.2025
Сын пострадавшего при бомбардировке Хиросимы призвал США извиниться
Америка должна извиниться за бомбардировку Хиросимы, которую осуществили ВВС США в августе 1945 года, об этом РИА Новости в канун 80-й годовщины трагедии заявил РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T03:20:00+03:00
2025-08-06T07:43:00+03:00
в мире
сша
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
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ТОКИО/ХИРОСИМА, 6 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Америка должна извиниться за бомбардировку Хиросимы, которую осуществили ВВС США в августе 1945 года, об этом РИА Новости в канун 80-й годовщины трагедии заявил сын пострадавшего при бомбардировке Ясутоси Хиротани, который сейчас работает волонтером в Парке Мира. "Лично я хотел бы, чтобы он (экс-президент США Барак Обама, приезжал в Хиросиму в 2016 году – ред.) извинился. Я считаю, что (США – ред.) должны извиниться. А потом уже всё остальное. Но тогда представитель (пострадавших – ред.) Сунао Цубои не потребовал этого. И его критиковали среди хибакуся – пострадавших от бомбардировки: "Почему вы не требуете извинений?", — сказал Ясутоси Хиротани. Парк мира, где ежегодно проходит церемония памяти жертв бомбардировки, 6 августа 1945 года находился в районе эпицентра. Здесь же сжигали тела погибших. В парке есть братская могила в виде холма с буддисткой пагодой наверху, где покоится прах 70 тысяч неопознанных жертв трагедии. На монументе в парке Мира, рядом с которым проходит траурная церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится". В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира". В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и Мемориальный музей мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.
https://ria.ru/20250806/khirosima-2033593947.html
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сша
хиросима (префектура)
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в мире, сша, хиросима (префектура), нагасаки (город), барак обама
В мире, США, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Барак Обама
Сын пострадавшего при бомбардировке Хиросимы призвал США извиниться

Сын пострадавшего при бомбардировке Хиросимы Хиротани призвал США извиниться

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
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ТОКИО/ХИРОСИМА, 6 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Америка должна извиниться за бомбардировку Хиросимы, которую осуществили ВВС США в августе 1945 года, об этом РИА Новости в канун 80-й годовщины трагедии заявил сын пострадавшего при бомбардировке Ясутоси Хиротани, который сейчас работает волонтером в Парке Мира.
"Лично я хотел бы, чтобы он (экс-президент США Барак Обама, приезжал в Хиросиму в 2016 году – ред.) извинился. Я считаю, что (США – ред.) должны извиниться. А потом уже всё остальное. Но тогда представитель (пострадавших – ред.) Сунао Цубои не потребовал этого. И его критиковали среди хибакуся – пострадавших от бомбардировки: "Почему вы не требуете извинений?", — сказал Ясутоси Хиротани.
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Премьер Японии не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму
Вчера, 03:19
Парк мира, где ежегодно проходит церемония памяти жертв бомбардировки, 6 августа 1945 года находился в районе эпицентра. Здесь же сжигали тела погибших. В парке есть братская могила в виде холма с буддисткой пагодой наверху, где покоится прах 70 тысяч неопознанных жертв трагедии. На монументе в парке Мира, рядом с которым проходит траурная церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится".
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира".
В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и Мемориальный музей мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.
Мемориал мира в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Атомную бомбардировку Хиросимы осудили большинство посетителей музея мира
3 августа, 05:22
 
В миреСШАХиросима (префектура)Нагасаки (город)Барак Обама
 
 
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