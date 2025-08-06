https://ria.ru/20250806/khirosima-2033589075.html

Сын пострадавшего в Хиросиме призвал не замалчивать роль США

Сын пострадавшего в Хиросиме призвал не замалчивать роль США - РИА Новости, 06.08.2025

Сын пострадавшего в Хиросиме призвал не замалчивать роль США

Сын пострадавшего при бомбардировке Хиросимы Ясутоси Хиротани, который сейчас работает волонтером в Парке Мира, считает, что не стоит замалчивать роль США. Об... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T01:18:00+03:00

2025-08-06T01:18:00+03:00

2025-08-06T01:18:00+03:00

в мире

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

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ТОКИО/ХИРОСИМА, 6 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Сын пострадавшего при бомбардировке Хиросимы Ясутоси Хиротани, который сейчас работает волонтером в Парке Мира, считает, что не стоит замалчивать роль США. Об этом он сказал РИА Новости в канун 80-й годовщины трагедии. Японские политики во время речей на церемонии памяти жертв бомбардировки 6 августа избегают упоминания, какая страна сбросила атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, используя для этого обороты "бомба была сброшена" и другие. "Я считаю, что надо бы сказать. Это же правда. Все же знают, кто (сбросил – ред.). Я считаю, что надо говорить", - сказал Ясутоси Хиротани - хибакуся – получивший облучение и пострадавший при атомной бомбардировке - во втором поколении, как их называют в Японии. Парк мира, где ежегодно проходит церемония памяти жертв бомбардировки, 6 августа 1945 года находился в районе эпицентра. Здесь же сжигали тела погибших. В парке есть братская могила в виде холма с буддисткой пагодой наверху, где покоится прах 70 тысяч неопознанных жертв трагедии. На монументе в парке Мира, рядом с которым проходит траурная церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится". В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира". В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и Мемориальный музей Мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.

https://ria.ru/20250710/khirosima-2028268466.html

https://ria.ru/20250702/khirosima-2026748677.html

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

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в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), сша