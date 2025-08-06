https://ria.ru/20250806/kherson-2033621086.html

ВСУ нанесли более 70 ударов по Херсонской области

ВСУ нанесли более 70 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 06.08.2025

ВСУ нанесли более 70 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 72 артиллерийских удара по 8 населенным пунктам на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T09:34:00+03:00

2025-08-06T09:34:00+03:00

2025-08-06T09:34:00+03:00

происшествия

днепр (река)

херсонская область

каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 6 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли 72 артиллерийских удара по 8 населенным пунктам на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня ВСУ выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонщины. Еще 32 удара ВСУ нанесли ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 8 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Великие Копани, Днепряны, Каховка, Малая Лепетиха, Старая Маячка, Новая Каховка, Алешки, Раденск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (река)

херсонская область

каховка

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происшествия, днепр (река), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины