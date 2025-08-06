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На Камчатке за сутки произошло 49 ощутимых афтершоков - РИА Новости, 06.08.2025
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04:22 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/kamchatka-2033597685.html
На Камчатке за сутки произошло 49 ощутимых афтершоков
На Камчатке за сутки произошло 49 ощутимых афтершоков - РИА Новости, 06.08.2025
На Камчатке за сутки произошло 49 ощутимых афтершоков
Порядка 50 ощутимых афтершоков произошли на Камчатке за последние сутки, сообщил краевой главк МЧС. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T04:22:00+03:00
2025-08-06T04:22:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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УЛАН-УДЭ, 6 авг - РИА Новости. Порядка 50 ощутимых афтершоков произошли на Камчатке за последние сутки, сообщил краевой главк МЧС. "За сутки произошло 49 афтершоков. В населенных пунктах 11 из них ощущались силой от 2 до 3 баллов", - говорится в сообщении. Отмечается, что работают пункты временного размещения населения в Петропавловске-Камчатском на Халактырском шоссе, а также в Вилючинском городском округе, в них находились 82 человека. С людьми продолжают работать психологи МЧС России. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
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камчатка
петропавловск-камчатский
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке за сутки произошло 49 ощутимых афтершоков

МЧС: на Камчатке за сутки произошло 49 ощутимых афтершоков

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан
Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 6 авг - РИА Новости. Порядка 50 ощутимых афтершоков произошли на Камчатке за последние сутки, сообщил краевой главк МЧС.
"За сутки произошло 49 афтершоков. В населенных пунктах 11 из них ощущались силой от 2 до 3 баллов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работают пункты временного размещения населения в Петропавловске-Камчатском на Халактырском шоссе, а также в Вилючинском городском округе, в них находились 82 человека. С людьми продолжают работать психологи МЧС России.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
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ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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