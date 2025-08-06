https://ria.ru/20250806/kaliningrad-2033688125.html

В Калининграде арестовали мужчину, передававшего данные спецслужбам США

В Калининграде арестовали мужчину, передававшего данные спецслужбам США - РИА Новости, 06.08.2025

В Калининграде арестовали мужчину, передававшего данные спецслужбам США

Суд в Калининграде отправил под арест экс-сотрудника одного из предприятий, который передавал спецслужбам США информацию о технологиях по производству... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T12:50:00+03:00

2025-08-06T12:50:00+03:00

2025-08-06T13:13:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 6 авг — РИА Новости. Суд в Калининграде отправил под арест экс-сотрудника одного из предприятий, который передавал спецслужбам США информацию о технологиях по производству двигателей для космических спутников, дело возбуждено по статье о госизмене, сообщает пресс-служба областного суда.По версии следствия, летом 2020 года О. заключил с компанией, осуществлявшей деятельность в интересах федерального правительства и различных оборонных ведомств США, конфиденциальное соглашение о сотрудничестве по сбору и дальнейшей передаче информации, в том числе носящей закрытый характер, относительно производства электронных двигателей коррекции космических спутников заводом, на котором он раньше работал. В период с июля 2021 по декабрь 2023 года О. собирал и хранил сведения о технологии создания двигателей, производимых заводом, для передачи их спецслужбам США, отметили в суде."В Центральный районный суд обратился следователь с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении О., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ – государственная измена... Постановлением Центрального районного суда в отношении обвиняемого О. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что в обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что О. может скрыться от органов следствия или суда, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства либо иным путем помешать производству по уголовному делу.

https://ria.ru/20250627/zaderzhanie-2025778682.html

https://ria.ru/20250730/moskva-2032283056.html

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калининград, сша, происшествия, россия