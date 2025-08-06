Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде арестовали мужчину, передававшего данные спецслужбам США - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 06.08.2025 (обновлено: 13:13 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/kaliningrad-2033688125.html
В Калининграде арестовали мужчину, передававшего данные спецслужбам США
В Калининграде арестовали мужчину, передававшего данные спецслужбам США - РИА Новости, 06.08.2025
В Калининграде арестовали мужчину, передававшего данные спецслужбам США
Суд в Калининграде отправил под арест экс-сотрудника одного из предприятий, который передавал спецслужбам США информацию о технологиях по производству... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:50:00+03:00
2025-08-06T13:13:00+03:00
калининград
сша
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033693267_0:63:571:384_1920x0_80_0_0_ac00ac77ca213068da7bf6658aff8c93.jpg
КАЛИНИНГРАД, 6 авг — РИА Новости. Суд в Калининграде отправил под арест экс-сотрудника одного из предприятий, который передавал спецслужбам США информацию о технологиях по производству двигателей для космических спутников, дело возбуждено по статье о госизмене, сообщает пресс-служба областного суда.По версии следствия, летом 2020 года О. заключил с компанией, осуществлявшей деятельность в интересах федерального правительства и различных оборонных ведомств США, конфиденциальное соглашение о сотрудничестве по сбору и дальнейшей передаче информации, в том числе носящей закрытый характер, относительно производства электронных двигателей коррекции космических спутников заводом, на котором он раньше работал. В период с июля 2021 по декабрь 2023 года О. собирал и хранил сведения о технологии создания двигателей, производимых заводом, для передачи их спецслужбам США, отметили в суде."В Центральный районный суд обратился следователь с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении О., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ – государственная измена... Постановлением Центрального районного суда в отношении обвиняемого О. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что в обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что О. может скрыться от органов следствия или суда, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства либо иным путем помешать производству по уголовному делу.
https://ria.ru/20250627/zaderzhanie-2025778682.html
https://ria.ru/20250730/moskva-2032283056.html
калининград
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033693267_0:0:572:429_1920x0_80_0_0_6f03d0e8d669edbf4b3dd6c738844a10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининград, сша, происшествия, россия
Калининград, США, Происшествия, Россия
В Калининграде арестовали мужчину, передававшего данные спецслужбам США

В Калининграде арестовали мужчину за передачу США данных о спутниках

© Фото : Калининградский областной суд/TelegramЭкс-сотрудник одного из предприятий Калининграда, обвиняемый в госизмене
Экс-сотрудник одного из предприятий Калининграда, обвиняемый в госизмене - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : Калининградский областной суд/Telegram
Экс-сотрудник одного из предприятий Калининграда, обвиняемый в госизмене
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 6 авг — РИА Новости. Суд в Калининграде отправил под арест экс-сотрудника одного из предприятий, который передавал спецслужбам США информацию о технологиях по производству двигателей для космических спутников, дело возбуждено по статье о госизмене, сообщает пресс-служба областного суда.
По версии следствия, летом 2020 года О. заключил с компанией, осуществлявшей деятельность в интересах федерального правительства и различных оборонных ведомств США, конфиденциальное соглашение о сотрудничестве по сбору и дальнейшей передаче информации, в том числе носящей закрытый характер, относительно производства электронных двигателей коррекции космических спутников заводом, на котором он раньше работал. В период с июля 2021 по декабрь 2023 года О. собирал и хранил сведения о технологии создания двигателей, производимых заводом, для передачи их спецслужбам США, отметили в суде.
Задержание врача в Мелитополе, который передавал СБУ данные пациентов - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
ФСБ показала задержание сотрудника медорганизации, передававшего данные СБУ
27 июня, 12:16
"В Центральный районный суд обратился следователь с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении О., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ – государственная измена... Постановлением Центрального районного суда в отношении обвиняемого О. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что О. может скрыться от органов следствия или суда, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства либо иным путем помешать производству по уголовному делу.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Москве осудили супругов, передававших Киеву данные об объектах Минобороны
30 июля, 09:12
 
КалининградСШАПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала