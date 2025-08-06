https://ria.ru/20250806/kak-oformit-kartu-bolelshchika-2033668436.html

Карта болельщика: как получить Fan ID для посещения футбольных матчей

Карта болельщика 2025: как получить Fan ID для посещения футбольных матчей

Карта болельщика: как получить Fan ID для посещения футбольных матчей

Карта болельщика — ваш Fan ID для посещения футбольных матчей. Как ее сделать? Все просто: получите через "Госуслуги", указав данные паспорта и билет на игру... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T12:03:00+03:00

2025-08-06T12:03:00+03:00

2025-08-06T12:03:00+03:00

спорт

болельщики

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Карта болельщика — ваш Fan ID для посещения футбольных матчей. Как ее сделать? Все просто: получите через "Госуслуги", указав данные паспорта и билет на игру. Подробная инструкция — в материале РИА Новости.Карта болельщикаВ связи с увеличением посещаемости стадионов и необходимостью обеспечения безопасности многие страны внедрили системы идентификации поклонников футбола. В России одним из таких инструментов стал Fan ID — карта болельщика, позволяющая упростить процесс посещения игр чемпионата России.Для чего нужнаFan ID — это специальная идентификационная карта, которая выдается болельщикам для доступа на стадионы во время проведения матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Без карты болельщика вас не пропустят на стадион.Основные цели внедрения Fan ID:Как оформить карту болельщикаПроцесс получения Fan ID займет немного времени и включает несколько шагов.ГосуслугиОдин из самых удобных способов оформления карты болельщика. Вам нужно заполнить анкету и загрузить необходимые документы.Перейдите в раздел “Карта болельщика” в личном кабинете:МФЦВ ближайшем к вашему дому отделении помогут заполнить заявление и предоставят информацию о необходимых документах. Это идеальный вариант для тех, кто не хочет разбираться с онлайн-сервисами или у кого нет доступа к интернету.Мобильное приложение "Карта болельщика"Еще один удобный способ, доступный для загрузки на Android и Ios. Оформление в приложении аналогично процессу в личном кабинете на "Госуслугах".Необходимые документыСрокиЕсли вы оформляете карту через личный кабинет на "Госуслугах" или мобильное приложение, то можете отслеживать статус заявки в онлайн-режиме.Как пользоваться картой болельщикаПреимущества и привилегии карты болельщикаОтказ в выдаче Fan IDВопросы и ответыСколько стоит сделать Fan IDОформление карты болельщика в России — бесплатное. Вы платите только за билеты или сезонные абонементы.Можно ли передать билет третьему лицуВладелец билета может передать его другому человеку через Госуслуги. Главное — чтобы у второго человека была карта болельщика. При этом абонемент на матчи передать нельзя.Сколько билетов можно купить на одну карту болельщикаНа одну карту болельщика (Fan ID) можно приобрести до четырех билетов на один матч. Это позволяет болельщикам покупать их для себя, друзей или членов семьи, используя одну и ту же карту.Все лица, для которых покупаются билеты, должны быть иметь собственные карты болельщика. При этом каждый билет необходимо привязать к конкретному Fan ID.Мнение экспертаЕвгений Атоев, финансовый консультант и болельщик:“Вижу в карте болельщика не только инструмент безопасности на стадионах, но и важный шаг к повышению прозрачности и финансовой устойчивости спортивной индустрии. Внедрение карты болельщика, безусловно, требует адаптации и может вызывать вопросы у части аудитории, однако в долгосрочной перспективе это способствует созданию более цивилизованной и безопасной среды для всех участников спортивных мероприятий.Легкость получения карты болельщика — ключевой фактор успеха. Чем проще и удобнее процесс оформления, тем выше будет уровень вовлеченности болельщиков и тем эффективнее будет работать система в целом.Карта болельщика — это инвестиция в будущее российского спорта, направленная на создание комфортных и безопасных условий для всех, кто любит и поддерживает наши команды”.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спорт, болельщики