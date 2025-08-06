Карта болельщика: как получить Fan ID для посещения футбольных матчей
Карта болельщика
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Карта болельщика — ваш Fan ID для посещения футбольных матчей. Как ее сделать? Все просто: получите через "Госуслуги", указав данные паспорта и билет на игру. Подробная инструкция — в материале РИА Новости.
Карта болельщика
В связи с увеличением посещаемости стадионов и необходимостью обеспечения безопасности многие страны внедрили системы идентификации поклонников футбола. В России одним из таких инструментов стал Fan ID — карта болельщика, позволяющая упростить процесс посещения игр чемпионата России.
Футбольные болельщики
Для чего нужна
Fan ID — это специальная идентификационная карта, которая выдается болельщикам для доступа на стадионы во время проведения матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Без карты болельщика вас не пропустят на стадион.
- Действие карты болельщика не распространяется на матчи Кубка и Суперкубка России.
Основные цели внедрения Fan ID:
- 1.Безопасность. Упрощение процесса контроля доступа на стадионы помогает предотвратить возможные инциденты и обеспечивает безопасность как болельщиков, так и игроков.
- 2.Идентификация. Fan ID позволяет легко идентифицировать болельщиков, что помогает в случае возникновения конфликтных ситуаций или правонарушений.
- 3.Упрощение доступа. С помощью карты болельщика можно быстрее проходить контроль при входе на стадион.
- 4.Система лояльности. Некоторые футбольные клубы используют Fan ID для создания программ лояльности, предоставляя владельцам карты доступ к эксклюзивным предложениям и скидкам.
Как оформить карту болельщика
Процесс получения Fan ID займет немного времени и включает несколько шагов.
Госуслуги
Один из самых удобных способов оформления карты болельщика. Вам нужно заполнить анкету и загрузить необходимые документы.
Перейдите в раздел “Карта болельщика” в личном кабинете:
- в разделе с билетами нажмите “Добавить”
- Укажите номер телефона, указанный при покупке
- электронную почту
- номер билета
- матч
- дату и место проведения
- сектор, ряд и место на трибунах
- нажмите “Сохранить”: QR-код сформируется после назначения владельца
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОформление карты болельщика (Fan ID) в мобильном приложении "Госуслуги".
Оформление карты болельщика (Fan ID) в мобильном приложении "Госуслуги".
МФЦ
В ближайшем к вашему дому отделении помогут заполнить заявление и предоставят информацию о необходимых документах. Это идеальный вариант для тех, кто не хочет разбираться с онлайн-сервисами или у кого нет доступа к интернету.
Мобильное приложение "Карта болельщика"
Еще один удобный способ, доступный для загрузки на Android и Ios. Оформление в приложении аналогично процессу в личном кабинете на "Госуслугах".
Необходимые документы
- 1.Паспорт России. Подтвердить личность.
- 2.Фото. Обычно требуется цветное фото размером 3x4 см.
- 3.Билет на матч.
- 4.Дополнительные документы. Например, если вы оформляете карту для ребенка или другого члена семьи.
Сроки
- Процесс оформления карты онлайн занимает несколько минут. При получении в МФЦ процесс может занимать занимает до 72 часов.
Если вы оформляете карту через личный кабинет на "Госуслугах" или мобильное приложение, то можете отслеживать статус заявки в онлайн-режиме.
Как пользоваться картой болельщика
- Покупаете билет в кассе или на сайте — потребуется номер карты болельщика, а также телефон и адрес электронной почты, к которым она прикреплена.
- Берете билеты на родственников и друзей с помощью одной карты болельщика? Далее в “Госуслугах” для формирования QR-кодов необходимо каждый билет присвоить владельцу.
- Чтобы пройти на территорию стадиона, подойдите к турникету и поднесите ваш QR-код к электронному считывателю.
Преимущества и привилегии карты болельщика
- 1.Удобство доступа на стадионы. Одним из главных преимуществ карты болельщика является упрощенный доступ на стадионы.
- 2.Специальные предложения и акции. Обладатели карты болельщика часто получают доступ к эксклюзивным предложениям. Это могут быть скидки на билеты, товары клубной атрибутики или участие в специальных мероприятиях.
- 3.Приоритет в покупке билетов. Обладатели карты болельщика могут в числе первых приобретать билеты на главные игры сезона, что особенно актуально для матчей с высокой посещаемостью.
- 4.Участие в мероприятиях и акциях клуба: автограф-сессии с игроками, экскурсии по стадиону и другие. Обладатели карты болельщика имеют возможность участвовать в этих мероприятиях, что позволяет им ближе познакомиться с любимой командой и ее игроками.
Отказ в выдаче Fan ID
- 1.Недостаток документов. Одной из самых распространенных причин отказа считается отсутствие необходимых документов.
- 2.Нарушение правил. Если у болельщика есть история правонарушений на футбольных матчах, это может стать весомым основанием для отказа.
- 3.Технические ошибки. Иногда отказ может быть вызван неисправностями в системе или ошибками при заполнении анкеты. Например, неверно указанные данные в заявлении или проблемы с загрузкой документов могут привести к отказу.
- 4.Несоответствие требованиям. Отдельные категории (например, лица, находящиеся под следствием или имеющие судимость) могут не соответствовать критериям для получения Fan ID.
Вопросы и ответы
Сколько стоит сделать Fan ID
Оформление карты болельщика в России — бесплатное. Вы платите только за билеты или сезонные абонементы.
Можно ли передать билет третьему лицу
Владелец билета может передать его другому человеку через Госуслуги. Главное — чтобы у второго человека была карта болельщика. При этом абонемент на матчи передать нельзя.
- 1.Перейдите в раздел "Карта болельщика" личного кабинета
- 2.Зайдите в раздел с билетами
- 3.Выберите нужный билет и нажмите "Сменить владельца"
Сколько билетов можно купить на одну карту болельщика
На одну карту болельщика (Fan ID) можно приобрести до четырех билетов на один матч. Это позволяет болельщикам покупать их для себя, друзей или членов семьи, используя одну и ту же карту.
Все лица, для которых покупаются билеты, должны быть иметь собственные карты болельщика. При этом каждый билет необходимо привязать к конкретному Fan ID.
Футбольный матч
Мнение эксперта
Евгений Атоев, финансовый консультант и болельщик:
“Вижу в карте болельщика не только инструмент безопасности на стадионах, но и важный шаг к повышению прозрачности и финансовой устойчивости спортивной индустрии. Внедрение карты болельщика, безусловно, требует адаптации и может вызывать вопросы у части аудитории, однако в долгосрочной перспективе это способствует созданию более цивилизованной и безопасной среды для всех участников спортивных мероприятий.
Легкость получения карты болельщика — ключевой фактор успеха. Чем проще и удобнее процесс оформления, тем выше будет уровень вовлеченности болельщиков и тем эффективнее будет работать система в целом.
Карта болельщика — это инвестиция в будущее российского спорта, направленная на создание комфортных и безопасных условий для всех, кто любит и поддерживает наши команды”.