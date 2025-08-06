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В Сургутском районе Югры откроется новый школьный корпус - РИА Новости, 06.08.2025
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
17:46 06.08.2025 (обновлено: 18:06 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/jugra-2033779128.html
В Сургутском районе Югры откроется новый школьный корпус
В Сургутском районе Югры откроется новый школьный корпус - РИА Новости, 06.08.2025
В Сургутском районе Югры откроется новый школьный корпус
Новый школьный корпус в городском поселении Белый Яр Сургутского района Югры стоимостью свыше 3 миллиардов рублей откроется 1 сентября и примет 1086 учеников,... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:46:00+03:00
2025-08-06T18:06:00+03:00
белый яр
сургутский район
солнечный
ханты-мансийский автономный округ
образование - общество
ханты-мансийский автономный округ
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КРАСНОЯРСК, 6 авг – РИА Новости. Новый школьный корпус в городском поселении Белый Яр Сургутского района Югры стоимостью свыше 3 миллиардов рублей откроется 1 сентября и примет 1086 учеников, это обеспечит возможность учёбы всех детей посёлка только в одну смену, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Службой жилищного и строительного надзора Югры принято решение о выдаче положительного заключения о соответствии новому объекту капитального строительства. Это означает, что второй корпус СОШ №3 в Белом Яре распахнет свои двери для 1086 учеников уже 1 сентября – в День знаний", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По его словам, общая площадь нового здания составляет почти 24 тысячи квадратных метров. В нем расположены просторные учебные классы, лаборатории, бассейн, спортзалы и другие студии, которые уже практически укомплектованы необходимым оборудованием и методическими материалами. Также в школе создана безбарьерная среда для удобства всех учащихся. Стоимость объекта превысила 3 миллиарда рублей, финансирование осуществлялось за счет консолидированного бюджета с участием окружных и федеральных средств. Строительство велось в рамках концессионного соглашения, которое также включает приобретение оборудования и последующую эксплуатацию на протяжении 10 лет. Ранее аналогичные проекты были реализованы в Солнечном и Нижнесортымском. Как отметил глава района, новый корпус примет учеников первой и третьей белоярских школ. Введение нового образовательного учреждения позволит всем детям поселения учиться только в первую смену по ступенчатому расписанию.
https://ria.ru/20250122/yugry-1995024389.html
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белый яр, сургутский район, солнечный, ханты-мансийский автономный округ, образование - общество
Белый Яр, Сургутский район, Солнечный, Ханты-Мансийский автономный округ, Образование - Общество, Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Сургутском районе Югры откроется новый школьный корпус

Новая школа в Югре обеспечит обучение всех детей Белого Яра в одну смену

© Фото : Стройкомплекс ЮгрыНовая школа в поселке Белый Яр Сургутского района Югры
Новая школа в поселке Белый Яр Сургутского района Югры - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : Стройкомплекс Югры
Новая школа в поселке Белый Яр Сургутского района Югры
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КРАСНОЯРСК, 6 авг – РИА Новости. Новый школьный корпус в городском поселении Белый Яр Сургутского района Югры стоимостью свыше 3 миллиардов рублей откроется 1 сентября и примет 1086 учеников, это обеспечит возможность учёбы всех детей посёлка только в одну смену, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Службой жилищного и строительного надзора Югры принято решение о выдаче положительного заключения о соответствии новому объекту капитального строительства. Это означает, что второй корпус СОШ №3 в Белом Яре распахнет свои двери для 1086 учеников уже 1 сентября – в День знаний", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, общая площадь нового здания составляет почти 24 тысячи квадратных метров. В нем расположены просторные учебные классы, лаборатории, бассейн, спортзалы и другие студии, которые уже практически укомплектованы необходимым оборудованием и методическими материалами. Также в школе создана безбарьерная среда для удобства всех учащихся.
Стоимость объекта превысила 3 миллиарда рублей, финансирование осуществлялось за счет консолидированного бюджета с участием окружных и федеральных средств. Строительство велось в рамках концессионного соглашения, которое также включает приобретение оборудования и последующую эксплуатацию на протяжении 10 лет. Ранее аналогичные проекты были реализованы в Солнечном и Нижнесортымском.
Как отметил глава района, новый корпус примет учеников первой и третьей белоярских школ. Введение нового образовательного учреждения позволит всем детям поселения учиться только в первую смену по ступенчатому расписанию.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругБелый ЯрСургутский районСолнечныйХанты-Мансийский автономный округОбразование - Общество
 
 
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