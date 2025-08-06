В Сургутском районе Югры откроется новый школьный корпус
Новая школа в Югре обеспечит обучение всех детей Белого Яра в одну смену
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КРАСНОЯРСК, 6 авг – РИА Новости. Новый школьный корпус в городском поселении Белый Яр Сургутского района Югры стоимостью свыше 3 миллиардов рублей откроется 1 сентября и примет 1086 учеников, это обеспечит возможность учёбы всех детей посёлка только в одну смену, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Службой жилищного и строительного надзора Югры принято решение о выдаче положительного заключения о соответствии новому объекту капитального строительства. Это означает, что второй корпус СОШ №3 в Белом Яре распахнет свои двери для 1086 учеников уже 1 сентября – в День знаний", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, общая площадь нового здания составляет почти 24 тысячи квадратных метров. В нем расположены просторные учебные классы, лаборатории, бассейн, спортзалы и другие студии, которые уже практически укомплектованы необходимым оборудованием и методическими материалами. Также в школе создана безбарьерная среда для удобства всех учащихся.
Стоимость объекта превысила 3 миллиарда рублей, финансирование осуществлялось за счет консолидированного бюджета с участием окружных и федеральных средств. Строительство велось в рамках концессионного соглашения, которое также включает приобретение оборудования и последующую эксплуатацию на протяжении 10 лет. Ранее аналогичные проекты были реализованы в Солнечном и Нижнесортымском.
Как отметил глава района, новый корпус примет учеников первой и третьей белоярских школ. Введение нового образовательного учреждения позволит всем детям поселения учиться только в первую смену по ступенчатому расписанию.
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