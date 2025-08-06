https://ria.ru/20250806/izrail-2033795706.html

Антифашисты Израиля призвали главу МИД высказать о нацизме на Украине

Антифашисты Израиля призвали главу МИД высказать о нацизме на Украине - РИА Новости, 06.08.2025

Антифашисты Израиля призвали главу МИД высказать о нацизме на Украине

Израильское антифашистское движение призвало главу МИД Гидеона Саара определиться с отношением к героизации нацистских преступников на Украине, следует из... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T18:55:00+03:00

2025-08-06T18:55:00+03:00

2025-08-06T18:55:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Израильское антифашистское движение призвало главу МИД Гидеона Саара определиться с отношением к героизации нацистских преступников на Украине, следует из письма лидера объединения Дмитрия Трапирова, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Антифашистское движение Израиля выражает глубокое возмущение тем, что вы до сих пор не высказали четкой публичной позиции в отношении политики украинских властей по героизации нацистских преступников — тех самых людей, которые принимали непосредственное участие в массовом уничтожении еврейского населения в годы Великой Отечественной войны", - говорится в письме. Саар в марте говорил, что не осведомлен о национальном восхвалении на Украине пособника нацистов Степана Бандеры и сносе памятников солдатам Красной армии, обещал это проверить и при необходимости осудить. С тех пор к этой теме он не возвращался, в том числе во время визита в Киев в июле. Саар – один из немногих представителей израильского правительства, который позволяет себе публично критиковать Россию из-за конфликта на Украине. "Нам известно, что во время вашего визита на Украину вы прошли по улицам, носящим имена этих преступников, ведущим к местам массовых расстрелов евреев, — и не сочли нужным сделать ни одного заявления, ни одного акта солидарности с памятью погибших", - подчеркнул Трапиров. По мнению лидера движения, такой подход не отвечает интересам еврейского государства, а разрыв диалога с Россией может обернуться стратегическими потерями для Израиля и ослаблением его международных позиций. "Такой выбор молчания и односторонней критики вызывает у нас серьёзные вопросы: не подрывает ли он моральные основы израильской дипломатии и не наносит ли ущерб исторической памяти еврейского народа?" - отмечает в письме Трапиров.

https://ria.ru/20250806/tramp-2033592124.html

https://ria.ru/20250805/rossiya-2033573656.html

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