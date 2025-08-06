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В Турции отбуксировали к причалу сухогруз, следовавший в Израиль
В Турции отбуксировали к причалу сухогруз, следовавший в Израиль - РИА Новости, 06.08.2025
В Турции отбуксировали к причалу сухогруз, следовавший в Израиль
Следовавший в Израиль сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Дарданеллы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T11:34:00+03:00
2025-08-06T11:34:00+03:00
2025-08-06T11:34:00+03:00
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СТАМБУЛ, 6 авг - РИА Новости. Следовавший в Израиль сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Дарданеллы, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У сухогруза IRONHIDE длиной в 78 метров, следовавшего из Болгарии в Израиль, вышел из строя двигатель в Дарданеллах у мыса Каранфил", - сообщили в ведомстве. Идущий под флагом Вануату сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Каранлык. Инцидент не сказался на движении других судов.
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в мире, израиль, дарданеллы, турция
В мире, Израиль, Дарданеллы, Турция
В Турции отбуксировали к причалу сухогруз, следовавший в Израиль
Следовавший в Израиль сухогруз отбуксировали к причалу в Турции из-за неполадок