https://ria.ru/20250806/izrail-2033658267.html

В Турции отбуксировали к причалу сухогруз, следовавший в Израиль

В Турции отбуксировали к причалу сухогруз, следовавший в Израиль - РИА Новости, 06.08.2025

В Турции отбуксировали к причалу сухогруз, следовавший в Израиль

Следовавший в Израиль сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Дарданеллы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T11:34:00+03:00

2025-08-06T11:34:00+03:00

2025-08-06T11:34:00+03:00

в мире

израиль

дарданеллы

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154908/85/1549088598_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9d95e4a648df7129cfb2c4578b428314.jpg

СТАМБУЛ, 6 авг - РИА Новости. Следовавший в Израиль сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Дарданеллы, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У сухогруза IRONHIDE длиной в 78 метров, следовавшего из Болгарии в Израиль, вышел из строя двигатель в Дарданеллах у мыса Каранфил", - сообщили в ведомстве. Идущий под флагом Вануату сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Каранлык. Инцидент не сказался на движении других судов.

https://ria.ru/20250717/rossiya-2029804667.html

израиль

дарданеллы

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, дарданеллы, турция