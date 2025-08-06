https://ria.ru/20250806/istrebiteli-2033709141.html

В Испании сообщили о заморозке планов по покупке у США истребителей F-35

В Испании сообщили о заморозке планов по покупке у США истребителей F-35 - РИА Новости, 06.08.2025

В Испании сообщили о заморозке планов по покупке у США истребителей F-35

Испания заморозила планы по приобретению американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II и ищет европейские альтернативы, сообщает газета Pais со... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:01:00+03:00

2025-08-06T14:01:00+03:00

2025-08-06T14:01:00+03:00

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МАДРИД, 6 авг — РИА Новости. Испания заморозила планы по приобретению американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II и ищет европейские альтернативы, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в правительстве. "Покупка самолетов F-35 Lightning II, американских истребителей пятого поколения, для испанских вооруженных сил окончательно отложена, согласно правительственным источникам. Предварительные переговоры, которые уже были начаты, приостановлены на неопределенный срок", - пишет издание. По его информации, ранее министерство обороны королевства направило запрос о возможности покупки самолетов у Lockheed Martin, а в бюджете на 2023 год предусматривалась первая часть финансирования программы. Однако решение инвестировать 85% оборонных средств в европейскую промышленность сделало сделку невозможной. Отмечается, что ВВС Испании также рассматривают замену F-18 на фоне ожидания появления европейского истребителя шестого поколения по программе FCAS, которая будет готова не ранее 2040 года. Пока военные продолжают использовать Eurofighter, несмотря на технологические ограничения. Кроме того, к 2030 году военно-морские силы (ВМС) Испании планируют вывести из эксплуатации палубные самолеты AV-8B Harrier, которые находятся на вооружении почти 50 лет. Продление их службы невозможно из-за прекращения производства и дефицита запчастей. Чтобы сохранить боевые возможности, ВМС поручили государственной судостроительной компании Navantia провести оценку строительства нового авианосца с полноценной взлетно-посадочной палубой, что позволит использовать самолеты типа французского Rafale, пишет газета. Отказ от F-35 соответствует курсу правительства на укрепление стратегической автономии Европы и снижение зависимости от США. Испания намерена выполнить обязательство перед НАТО и достичь уровня оборонных расходов в 2% ВВП в 2025 году. Это станет возможным благодаря одобренному правительством плану технологического и промышленного развития в сфере безопасности и обороны, на который будет выделено дополнительно 10,47 миллиарда евро.

https://ria.ru/20250801/indija-2032744679.html

https://ria.ru/20250626/ssha-2025650363.html

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европа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, испания, европа, сша, lockheed martin , нато, f-35, eurofighter typhoon, rafale