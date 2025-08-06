В Испании сообщили о заморозке планов по покупке у США истребителей F-35
Pais: Испания ищет в Европе альтернативы истребителям из США F-35 Lightning II
Истребитель-бомбардировщик F-35. Архивное фото
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МАДРИД, 6 авг — РИА Новости. Испания заморозила планы по приобретению американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II и ищет европейские альтернативы, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в правительстве.
"Покупка самолетов F-35 Lightning II, американских истребителей пятого поколения, для испанских вооруженных сил окончательно отложена, согласно правительственным источникам. Предварительные переговоры, которые уже были начаты, приостановлены на неопределенный срок", - пишет издание.
По его информации, ранее министерство обороны королевства направило запрос о возможности покупки самолетов у Lockheed Martin, а в бюджете на 2023 год предусматривалась первая часть финансирования программы. Однако решение инвестировать 85% оборонных средств в европейскую промышленность сделало сделку невозможной.
Отмечается, что ВВС Испании также рассматривают замену F-18 на фоне ожидания появления европейского истребителя шестого поколения по программе FCAS, которая будет готова не ранее 2040 года. Пока военные продолжают использовать Eurofighter, несмотря на технологические ограничения.
Кроме того, к 2030 году военно-морские силы (ВМС) Испании планируют вывести из эксплуатации палубные самолеты AV-8B Harrier, которые находятся на вооружении почти 50 лет. Продление их службы невозможно из-за прекращения производства и дефицита запчастей. Чтобы сохранить боевые возможности, ВМС поручили государственной судостроительной компании Navantia провести оценку строительства нового авианосца с полноценной взлетно-посадочной палубой, что позволит использовать самолеты типа французского Rafale, пишет газета.
Испания намерена выполнить обязательство перед НАТО и достичь уровня оборонных расходов в 2% ВВП в 2025 году. Это станет возможным благодаря одобренному правительством плану технологического и промышленного развития в сфере безопасности и обороны, на который будет выделено дополнительно 10,47 миллиарда евро.
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