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В Испании более 1,5 тысяч человек эвакуировали из-за лесного пожара - РИА Новости, 06.08.2025
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18:05 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/ispaniya-2033784642.html
В Испании более 1,5 тысяч человек эвакуировали из-за лесного пожара
В Испании более 1,5 тысяч человек эвакуировали из-за лесного пожара - РИА Новости, 06.08.2025
В Испании более 1,5 тысяч человек эвакуировали из-за лесного пожара
Свыше 1,5 тысяч человек эвакуированы в испанском городе Тарифа провинции Кадис из-за крупного лесного пожара эвакуированы, сообщает в среду газета Mundo. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:05:00+03:00
2025-08-06T18:05:00+03:00
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МАДРИД, 6 авг — РИА Новости. Свыше 1,5 тысяч человек эвакуированы в испанском городе Тарифа провинции Кадис из-за крупного лесного пожара эвакуированы, сообщает в среду газета Mundo. "Из отелей, кемпингов и жилых домов в окрестностях было эвакуировано 1550 человек. С самого начала пришлось эвакуировать отдыхающих, которые в августе заполняют отели", - пишет издание. По его данным, огонь, предположительно начавшийся в кемпинге Torre La Peña, распространился на туристическую зону. В ночь на среду более 100 специалистов службы по тушению лесных пожаров Андалусии работали над тем, чтобы огонь не дошёл до трассы N-340 и гостиничных комплексов. Утром к тушению подключили шесть воздушных судов. Власти призвали не посещать пляжи в данных районах и запретили доступ в отели, кемпинги и заведения в зоне риска. За короткое время с территории убрали более 5 тысяч автомобилей, а часть эвакуированных людей отправили в два пункта временного размещения. По словам мэра Тарифы Хосе Антонио Сантоса, этот пожар стал самым серьёзным за последние годы. В его тушении задействованы пожарные расчёты со всей провинции.
https://ria.ru/20250806/frantsiya-2033740824.html
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в мире, испания, андалусия
В мире, Испания, Андалусия
В Испании более 1,5 тысяч человек эвакуировали из-за лесного пожара

В испанской Тарифе эвакуировали 1,5 тыс человек из-за крупного лесного пожара

© Fotolia / samantha vialАвтомобиль испанской полиции
Автомобиль испанской полиции - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Fotolia / samantha vial
Автомобиль испанской полиции. Архивное фото
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МАДРИД, 6 авг — РИА Новости. Свыше 1,5 тысяч человек эвакуированы в испанском городе Тарифа провинции Кадис из-за крупного лесного пожара эвакуированы, сообщает в среду газета Mundo.
"Из отелей, кемпингов и жилых домов в окрестностях было эвакуировано 1550 человек. С самого начала пришлось эвакуировать отдыхающих, которые в августе заполняют отели", - пишет издание.
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По его данным, огонь, предположительно начавшийся в кемпинге Torre La Peña, распространился на туристическую зону. В ночь на среду более 100 специалистов службы по тушению лесных пожаров Андалусии работали над тем, чтобы огонь не дошёл до трассы N-340 и гостиничных комплексов. Утром к тушению подключили шесть воздушных судов.
Власти призвали не посещать пляжи в данных районах и запретили доступ в отели, кемпинги и заведения в зоне риска. За короткое время с территории убрали более 5 тысяч автомобилей, а часть эвакуированных людей отправили в два пункта временного размещения.
По словам мэра Тарифы Хосе Антонио Сантоса, этот пожар стал самым серьёзным за последние годы. В его тушении задействованы пожарные расчёты со всей провинции.
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