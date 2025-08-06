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Тегеран и Каир в скором времени могут возобновить дипломатические отношения - РИА Новости, 06.08.2025
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23:29 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/iran-2033820472.html
Тегеран и Каир в скором времени могут возобновить дипломатические отношения
Тегеран и Каир в скором времени могут возобновить дипломатические отношения - РИА Новости, 06.08.2025
Тегеран и Каир в скором времени могут возобновить дипломатические отношения
Иран и Египет могут объявить о возобновлении дипломатических отношений, прерванных более 40 лет назад, уже в ближайшие месяцы, они могли объявить об этом и... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T23:29:00+03:00
2025-08-06T23:29:00+03:00
в мире
иран
египет
аббас аракчи
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ТЕГЕРАН, 6 авг - РИА Новости. Иран и Египет могут объявить о возобновлении дипломатических отношений, прерванных более 40 лет назад, уже в ближайшие месяцы, они могли объявить об этом и раньше, если бы не помешал недавний конфликт между Ираном и Израилем, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Наши (Ирана - ред.) отношения с Египтом гораздо шире того, что можно ожидать (от двух стран, имеющих дипломатические отношения - ред.), однако ни мы, ни они (Египет - ред.) не торопятся объявлять эти отношения официальными. Это будет сделано, когда придет время. Думаю, что мы достигнем этого пункта в ближайшие месяцы. Если бы не было войны (между Ираном и Израилем в июне 2025 года - ред.), мы быстрее пришли к этому", - заявил министр в ходе интервью в прямом эфире иранского телеканала "Тегеран". Ранее в среду иранское внешнеполитическое ведомство сообщило, что главы МИД Ирана и Египта Аббас Аракчи и Бадр Абдельати обсудили в ходе телефонного разговора вопросы, связанные с ядерной проблематикой Тегерана, возникшие после открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне текущего года. Во второй половине декабря 2024 года замглавы администрации иранского президента по политическим вопросам, экс-посол Ирана в России Мехди Санаи заявил, что Тегеран и Каир, не имеющие дипломатических отношений более 40 лет, стали больше взаимодействовать друг с другом, и есть надежда, что в ближайшем будущем страны смогут заново открыть свои посольства. Заявление Санаи прозвучало на фоне официального визита президента Ирана и главы МИД этой страны Масуда Пезешкиана и Аббаса Аракчи в Египет для участия в заседании "Исламской восьмёрки" (международная организация по развитию сотрудничества между мусульманскими государствами). Тогда президент Ирана посетил Египет второй раз с момента создания этой исламской республики.
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в мире, иран, египет, аббас аракчи
В мире, Иран, Египет, Аббас Аракчи
Тегеран и Каир в скором времени могут возобновить дипломатические отношения

Тегеран и Каир могут объявить о возобновлении дипотношений в ближайшие месяцы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТЕГЕРАН, 6 авг - РИА Новости. Иран и Египет могут объявить о возобновлении дипломатических отношений, прерванных более 40 лет назад, уже в ближайшие месяцы, они могли объявить об этом и раньше, если бы не помешал недавний конфликт между Ираном и Израилем, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Наши (Ирана - ред.) отношения с Египтом гораздо шире того, что можно ожидать (от двух стран, имеющих дипломатические отношения - ред.), однако ни мы, ни они (Египет - ред.) не торопятся объявлять эти отношения официальными. Это будет сделано, когда придет время. Думаю, что мы достигнем этого пункта в ближайшие месяцы. Если бы не было войны (между Ираном и Израилем в июне 2025 года - ред.), мы быстрее пришли к этому", - заявил министр в ходе интервью в прямом эфире иранского телеканала "Тегеран".
Ранее в среду иранское внешнеполитическое ведомство сообщило, что главы МИД Ирана и Египта Аббас Аракчи и Бадр Абдельати обсудили в ходе телефонного разговора вопросы, связанные с ядерной проблематикой Тегерана, возникшие после открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне текущего года.
Во второй половине декабря 2024 года замглавы администрации иранского президента по политическим вопросам, экс-посол Ирана в России Мехди Санаи заявил, что Тегеран и Каир, не имеющие дипломатических отношений более 40 лет, стали больше взаимодействовать друг с другом, и есть надежда, что в ближайшем будущем страны смогут заново открыть свои посольства. Заявление Санаи прозвучало на фоне официального визита президента Ирана и главы МИД этой страны Масуда Пезешкиана и Аббаса Аракчи в Египет для участия в заседании "Исламской восьмёрки" (международная организация по развитию сотрудничества между мусульманскими государствами). Тогда президент Ирана посетил Египет второй раз с момента создания этой исламской республики.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Главы МИД Ирана и Египта обсудили ядерную проблематику Тегерана
Вчера, 21:57
 
В миреИранЕгипетАббас Аракчи
 
 
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