https://ria.ru/20250806/iran-2033820472.html

Тегеран и Каир в скором времени могут возобновить дипломатические отношения

Тегеран и Каир в скором времени могут возобновить дипломатические отношения - РИА Новости, 06.08.2025

Тегеран и Каир в скором времени могут возобновить дипломатические отношения

Иран и Египет могут объявить о возобновлении дипломатических отношений, прерванных более 40 лет назад, уже в ближайшие месяцы, они могли объявить об этом и... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T23:29:00+03:00

2025-08-06T23:29:00+03:00

2025-08-06T23:29:00+03:00

в мире

иран

египет

аббас аракчи

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ТЕГЕРАН, 6 авг - РИА Новости. Иран и Египет могут объявить о возобновлении дипломатических отношений, прерванных более 40 лет назад, уже в ближайшие месяцы, они могли объявить об этом и раньше, если бы не помешал недавний конфликт между Ираном и Израилем, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Наши (Ирана - ред.) отношения с Египтом гораздо шире того, что можно ожидать (от двух стран, имеющих дипломатические отношения - ред.), однако ни мы, ни они (Египет - ред.) не торопятся объявлять эти отношения официальными. Это будет сделано, когда придет время. Думаю, что мы достигнем этого пункта в ближайшие месяцы. Если бы не было войны (между Ираном и Израилем в июне 2025 года - ред.), мы быстрее пришли к этому", - заявил министр в ходе интервью в прямом эфире иранского телеканала "Тегеран". Ранее в среду иранское внешнеполитическое ведомство сообщило, что главы МИД Ирана и Египта Аббас Аракчи и Бадр Абдельати обсудили в ходе телефонного разговора вопросы, связанные с ядерной проблематикой Тегерана, возникшие после открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне текущего года. Во второй половине декабря 2024 года замглавы администрации иранского президента по политическим вопросам, экс-посол Ирана в России Мехди Санаи заявил, что Тегеран и Каир, не имеющие дипломатических отношений более 40 лет, стали больше взаимодействовать друг с другом, и есть надежда, что в ближайшем будущем страны смогут заново открыть свои посольства. Заявление Санаи прозвучало на фоне официального визита президента Ирана и главы МИД этой страны Масуда Пезешкиана и Аббаса Аракчи в Египет для участия в заседании "Исламской восьмёрки" (международная организация по развитию сотрудничества между мусульманскими государствами). Тогда президент Ирана посетил Египет второй раз с момента создания этой исламской республики.

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в мире, иран, египет, аббас аракчи