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В Госдуме предложили обнулить ипотеку для многодетных семей - РИА Новости, 06.08.2025
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18:28 06.08.2025 (обновлено: 18:29 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/ipoteka-2033789690.html
В Госдуме предложили обнулить ипотеку для многодетных семей
В Госдуме предложили обнулить ипотеку для многодетных семей - РИА Новости, 06.08.2025
В Госдуме предложили обнулить ипотеку для многодетных семей
заявил председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, его слова приводит телеканал 360. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:28:00+03:00
2025-08-06T18:29:00+03:00
общество
сергей миронов
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Молодым многодетным семьям нужно полностью обнулять ипотеку, заявил председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, его слова приводит телеканал 360."Для молодых многодетных семей ставку надо вообще обнулять, давать им беспроцентные жилищные ссуды. Мы также выступаем за постепенное погашение ипотеки, начиная уже с первого ребенка", — сказал он.В целях повышения рождаемости Миронов также предложил постепенно погашать ипотеку россиян, начиная с первого ребенка. Он добавил, что за первого ребенка можно списывать 500 тысяч рублей, 600 — за второго, 700 — за третьего.По мнению депутата, эти меры будут не менее эффективными, чем снижение ставки, а также будут способствовать увеличению рождаемости в полтора раза.
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общество, сергей миронов, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуме предложили обнулить ипотеку для многодетных семей

Депутат Миронов призвал обнулить ипотеку для многодетных россиян

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Молодым многодетным семьям нужно полностью обнулять ипотеку, заявил председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, его слова приводит телеканал 360.
"Для молодых многодетных семей ставку надо вообще обнулять, давать им беспроцентные жилищные ссуды. Мы также выступаем за постепенное погашение ипотеки, начиная уже с первого ребенка", — сказал он.
В целях повышения рождаемости Миронов также предложил постепенно погашать ипотеку россиян, начиная с первого ребенка. Он добавил, что за первого ребенка можно списывать 500 тысяч рублей, 600 — за второго, 700 — за третьего.
По мнению депутата, эти меры будут не менее эффективными, чем снижение ставки, а также будут способствовать увеличению рождаемости в полтора раза.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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