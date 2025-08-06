https://ria.ru/20250806/ipoteka-2033789690.html

В Госдуме предложили обнулить ипотеку для многодетных семей

В Госдуме предложили обнулить ипотеку для многодетных семей - РИА Новости, 06.08.2025

В Госдуме предложили обнулить ипотеку для многодетных семей

заявил председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, его слова приводит телеканал 360. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T18:28:00+03:00

2025-08-06T18:28:00+03:00

2025-08-06T18:29:00+03:00

общество

сергей миронов

госдума рф

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Молодым многодетным семьям нужно полностью обнулять ипотеку, заявил председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, его слова приводит телеканал 360."Для молодых многодетных семей ставку надо вообще обнулять, давать им беспроцентные жилищные ссуды. Мы также выступаем за постепенное погашение ипотеки, начиная уже с первого ребенка", — сказал он.В целях повышения рождаемости Миронов также предложил постепенно погашать ипотеку россиян, начиная с первого ребенка. Он добавил, что за первого ребенка можно списывать 500 тысяч рублей, 600 — за второго, 700 — за третьего.По мнению депутата, эти меры будут не менее эффективными, чем снижение ставки, а также будут способствовать увеличению рождаемости в полтора раза.

https://realty.ria.ru/20250805/aksakov-2033406111.html

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2025

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общество, сергей миронов, госдума рф