https://ria.ru/20250806/indiya-2033792045.html
Индия и Россия расширили сотрудничество в области производства алюминия
Индия и Россия расширили сотрудничество в области производства алюминия - РИА Новости, 06.08.2025
Индия и Россия расширили сотрудничество в области производства алюминия
Индия и Россия расширили сотрудничество в области производства алюминия и удобрений, сообщило министерство торговли и промышленности Индии. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:40:00+03:00
2025-08-06T18:40:00+03:00
2025-08-06T18:40:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 авг – РИА Новости. Индия и Россия расширили сотрудничество в области производства алюминия и удобрений, сообщило министерство торговли и промышленности Индии. "Обе стороны приветствовали расширение сотрудничества в области производства алюминия, удобрений и железнодорожного транспорта, а также наращивание потенциала и передачу технологий в области оборудования для горнодобывающего сектора, геологоразведочных работ и обращения с промышленными и бытовыми отходами", - сообщило индийское министерство по итогам прошедшего в Нью-Дели 11-го заседания Индийско-российской рабочей группы по модернизации и промышленному сотрудничеству. С индийской стороны сопредседателем сессии был секретарь департамента содействия развитию промышленности и внутренней торговли министерства торговли и промышленности Амардип Сингх Бхатия, а с российской стороны - заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев. "На встрече был рассмотрен прогресс, достигнутый после 10-й сессии, и была создана платформа для укрепления сотрудничества в ключевых секторах. В ходе обсуждения были представлены обновленные данные от подгрупп по модернизации, добыче полезных ископаемых, удобрениям и железнодорожному транспорту, а также новые области сотрудничества", - отмечается в сообщении. Индийское министерство отметило, что ключевыми направлениями деятельности были сотрудничество в области авиационно-космической науки и техники, включая производство поршневых двигателей для малой авиации, а также совместные разработки в области технологии углеродного волокна, аддитивного производства и 3D-печати. "Обе стороны также изучили возможности в области добычи редкоземельных и важнейших полезных ископаемых, подземной газификации угля и создания современной промышленной инфраструктуры". - отмечается в заявлении. Встреча завершилась подписанием обоими сопредседателями протокола 11-го заседания, "подтверждающего стратегическое партнерство Индии и России и общую приверженность углублению промышленного и экономического сотрудничества", отметило министерство.
https://ria.ru/20250806/indiya-2033711110.html
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экономика, индия, россия, нью-дели
Экономика, Индия, Россия, Нью-Дели
Индия и Россия расширили сотрудничество в области производства алюминия
Индия и Россия расширили сотрудничество по производству алюминия и удобрений
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 авг – РИА Новости. Индия и Россия расширили сотрудничество в области производства алюминия и удобрений, сообщило министерство торговли и промышленности Индии.
"Обе стороны приветствовали расширение сотрудничества в области производства алюминия, удобрений и железнодорожного транспорта, а также наращивание потенциала и передачу технологий в области оборудования для горнодобывающего сектора, геологоразведочных работ и обращения с промышленными и бытовыми отходами", - сообщило индийское министерство по итогам прошедшего в Нью-Дели
11-го заседания Индийско-российской рабочей группы по модернизации и промышленному сотрудничеству.
С индийской стороны сопредседателем сессии был секретарь департамента содействия развитию промышленности и внутренней торговли министерства торговли и промышленности Амардип Сингх Бхатия, а с российской стороны - заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев
.
"На встрече был рассмотрен прогресс, достигнутый после 10-й сессии, и была создана платформа для укрепления сотрудничества в ключевых секторах. В ходе обсуждения были представлены обновленные данные от подгрупп по модернизации, добыче полезных ископаемых, удобрениям и железнодорожному транспорту, а также новые области сотрудничества", - отмечается в сообщении.
Индийское министерство отметило, что ключевыми направлениями деятельности были сотрудничество в области авиационно-космической науки и техники, включая производство поршневых двигателей для малой авиации, а также совместные разработки в области технологии углеродного волокна, аддитивного производства и 3D-печати.
"Обе стороны также изучили возможности в области добычи редкоземельных и важнейших полезных ископаемых, подземной газификации угля и создания современной промышленной инфраструктуры". - отмечается в заявлении.
Встреча завершилась подписанием обоими сопредседателями протокола 11-го заседания, "подтверждающего стратегическое партнерство Индии
и России
и общую приверженность углублению промышленного и экономического сотрудничества", отметило министерство.