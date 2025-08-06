https://ria.ru/20250806/indiya-2033742184.html

В Белом доме заявили, что Индия находится в центре внимания США

В Белом доме заявили, что Индия находится в центре внимания США - РИА Новости, 06.08.2025

В Белом доме заявили, что Индия находится в центре внимания США

Индия находится в центре внимания США по вопросу ужесточения тарифной политики с учетом наблюдаемого упорства властей страны и ее торговых отношений с Россией,... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:53:00+03:00

2025-08-06T15:53:00+03:00

2025-08-06T15:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Индия находится в центре внимания США по вопросу ужесточения тарифной политики с учетом наблюдаемого упорства властей страны и ее торговых отношений с Россией, заявил в среду директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "Индия немного упорствует. Кроме того, президент (США Дональд Трамп - ред.) решил, что Индия не должна быть "выпускным клапаном" для России... через который она может продавать свои товары", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business. При этом, оценивая торговые отношения РФ с другими странами, включая КНР, Хассетт подчеркнул, что с позиции Вашингтона Индия и Китай отличаются в этом вопросе, и именно Нью-Дели сейчас находится в "центре внимания" американских властей. "Президент серьёзно настроен на установление мира на Украине и в России. И я думаю, что именно лучшее понимание роли Индии привело к этому шагу", - добавил американский чиновник.

https://ria.ru/20250806/neft-2033678665.html

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в мире, индия, россия, сша, дональд трамп