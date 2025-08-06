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В Белом доме заявили, что Индия находится в центре внимания США
В Белом доме заявили, что Индия находится в центре внимания США - РИА Новости, 06.08.2025
В Белом доме заявили, что Индия находится в центре внимания США
Индия находится в центре внимания США по вопросу ужесточения тарифной политики с учетом наблюдаемого упорства властей страны и ее торговых отношений с Россией,... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:53:00+03:00
2025-08-06T15:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Индия находится в центре внимания США по вопросу ужесточения тарифной политики с учетом наблюдаемого упорства властей страны и ее торговых отношений с Россией, заявил в среду директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "Индия немного упорствует. Кроме того, президент (США Дональд Трамп - ред.) решил, что Индия не должна быть "выпускным клапаном" для России... через который она может продавать свои товары", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business. При этом, оценивая торговые отношения РФ с другими странами, включая КНР, Хассетт подчеркнул, что с позиции Вашингтона Индия и Китай отличаются в этом вопросе, и именно Нью-Дели сейчас находится в "центре внимания" американских властей. "Президент серьёзно настроен на установление мира на Украине и в России. И я думаю, что именно лучшее понимание роли Индии привело к этому шагу", - добавил американский чиновник.
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в мире, индия, россия, сша, дональд трамп
В мире, Индия, Россия, США, Дональд Трамп
В Белом доме заявили, что Индия находится в центре внимания США
Белый дом: Индия находится в фокусе США по пошлинам из-за ее торговли с РФ