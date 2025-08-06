https://ria.ru/20250806/indiya-2033711110.html

Премьер-министр Индии примет участие в саммите ШОС, пишут СМИ

Премьер-министр Индии примет участие в саммите ШОС, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2025

Премьер-министр Индии примет участие в саммите ШОС, пишут СМИ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Китай для участия в ключевом региональном саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщает индийский... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:08:00+03:00

2025-08-06T14:08:00+03:00

2025-08-06T14:12:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Китай для участия в ключевом региональном саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщает индийский телеканал NDTV.Это будет первая поездка премьера Индии в соседнюю страну после столкновений индийских и китайских солдат в мае 2020 года."Премьер-министр Моди впервые после столкновения в Галване посетит Китай для участия в ключевом региональном саммите ШОС", - сообщил телеканал.Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в высокогорном регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну.Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе реки Галван произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. В конце октября 2024 года Нью-Дели и Пекин достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в Ладакхе. Позже индийское агентство Ani со ссылкой на официальные военные источники сообщило, что Индия и Китай завершили разведение войск в этом регионе.

https://ria.ru/20250806/neft-2033678665.html

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в мире, китай, индия, шос, нью-дели, нарендра моди