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Премьер-министр Индии примет участие в саммите ШОС, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2025
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14:08 06.08.2025 (обновлено: 14:12 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/indiya-2033711110.html
Премьер-министр Индии примет участие в саммите ШОС, пишут СМИ
Премьер-министр Индии примет участие в саммите ШОС, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2025
Премьер-министр Индии примет участие в саммите ШОС, пишут СМИ
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Китай для участия в ключевом региональном саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщает индийский... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:08:00+03:00
2025-08-06T14:12:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Китай для участия в ключевом региональном саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщает индийский телеканал NDTV.Это будет первая поездка премьера Индии в соседнюю страну после столкновений индийских и китайских солдат в мае 2020 года."Премьер-министр Моди впервые после столкновения в Галване посетит Китай для участия в ключевом региональном саммите ШОС", - сообщил телеканал.Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в высокогорном регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну.Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе реки Галван произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. В конце октября 2024 года Нью-Дели и Пекин достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в Ладакхе. Позже индийское агентство Ani со ссылкой на официальные военные источники сообщило, что Индия и Китай завершили разведение войск в этом регионе.
https://ria.ru/20250806/neft-2033678665.html
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в мире, китай, индия, шос, нью-дели, нарендра моди
В мире, Китай, Индия, ШОС, Нью-Дели, Нарендра Моди
Премьер-министр Индии примет участие в саммите ШОС, пишут СМИ

NDTV: премьер-министр Индии Моди посетит Китай для участия в саммите ШОС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Китай для участия в ключевом региональном саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщает индийский телеканал NDTV.
Это будет первая поездка премьера Индии в соседнюю страну после столкновений индийских и китайских солдат в мае 2020 года.
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"Премьер-министр Моди впервые после столкновения в Галване посетит Китай для участия в ключевом региональном саммите ШОС", - сообщил телеканал.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в высокогорном регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну.
Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе реки Галван произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. В конце октября 2024 года Нью-Дели и Пекин достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в Ладакхе. Позже индийское агентство Ani со ссылкой на официальные военные источники сообщило, что Индия и Китай завершили разведение войск в этом регионе.
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