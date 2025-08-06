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Пушков прокомментировал трения между США и Индией из-за российской нефти - РИА Новости, 06.08.2025
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10:25 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/indiya-2033631849.html
Пушков прокомментировал трения между США и Индией из-за российской нефти
Пушков прокомментировал трения между США и Индией из-за российской нефти - РИА Новости, 06.08.2025
Пушков прокомментировал трения между США и Индией из-за российской нефти
Трения между США и Индией по поводу закупок Нью-Дели российской нефти - это не только тест для Индии на ее суверенитет, это этап становления многополюсного... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:25:00+03:00
2025-08-06T10:25:00+03:00
в мире
индия
сша
россия
алексей пушков
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Трения между США и Индией по поводу закупок Нью-Дели российской нефти - это не только тест для Индии на ее суверенитет, это этап становления многополюсного мира, считает сенатор Алексей Пушков. "Напряженность между США и Индией - не просто трения по поводу закупок российской нефти. Это тест для Индии на ее суверенитет, с одной стороны, и испытание для убывающей гегемонии США, которую (Дональд - ред.) Трамп хочет сохранить через применение санкций, с другой стороны", - написал политик в своем Telegram-канале. Пушков полагает, что "по большому счету это этап становления многополюсного мира". Ранее Трамп пригрозил Индии и Китаю повышением пошлин, так как эти страны не просто покупают российскую нефть, а извлекают прибыль от ее перепродажи. Вскоре Китай, вслед за Индией, отклонил требования США прекратить покупать нефть в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250805/bloomberg-2033497395.html
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в мире, индия, сша, россия, алексей пушков
В мире, Индия, США, Россия, Алексей Пушков
Пушков прокомментировал трения между США и Индией из-за российской нефти

Пушков назвал трения между США и Индией этапом становления многополярного мира

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Трения между США и Индией по поводу закупок Нью-Дели российской нефти - это не только тест для Индии на ее суверенитет, это этап становления многополюсного мира, считает сенатор Алексей Пушков.
"Напряженность между США и Индией - не просто трения по поводу закупок российской нефти. Это тест для Индии на ее суверенитет, с одной стороны, и испытание для убывающей гегемонии США, которую (Дональд - ред.) Трамп хочет сохранить через применение санкций, с другой стороны", - написал политик в своем Telegram-канале.
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Пушков полагает, что "по большому счету это этап становления многополюсного мира".
Ранее Трамп пригрозил Индии и Китаю повышением пошлин, так как эти страны не просто покупают российскую нефть, а извлекают прибыль от ее перепродажи. Вскоре Китай, вслед за Индией, отклонил требования США прекратить покупать нефть в России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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