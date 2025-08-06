Пушков прокомментировал трения между США и Индией из-за российской нефти
Пушков назвал трения между США и Индией этапом становления многополярного мира
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Трения между США и Индией по поводу закупок Нью-Дели российской нефти - это не только тест для Индии на ее суверенитет, это этап становления многополюсного мира, считает сенатор Алексей Пушков.
"Напряженность между США и Индией - не просто трения по поводу закупок российской нефти. Это тест для Индии на ее суверенитет, с одной стороны, и испытание для убывающей гегемонии США, которую (Дональд - ред.) Трамп хочет сохранить через применение санкций, с другой стороны", - написал политик в своем Telegram-канале.
Пушков полагает, что "по большому счету это этап становления многополюсного мира".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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