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Король Малайзии возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 06.08.2025
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15:14 06.08.2025 (обновлено: 15:16 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/ibragim-2033727231.html
Король Малайзии возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Король Малайзии возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 06.08.2025
Король Малайзии возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Король Малайзии Султан Ибрагим в среду возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:14:00+03:00
2025-08-06T15:16:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Король Малайзии Султан Ибрагим в среду возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. Перед возложением цветов сыграл военный оркестр, возложивший к Вечному Огню венок. Султан Ибрагим посетил торжественную церемонию в сопровождении российских военных, он возложил цветы к могиле в полдень, после возложения прошла минута молчания. Комментариев СМИ малайзийский король не давал. Визит Султана Ибрагима продлится с 5 по 10 августа. В середине мая российский президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии в Кремле пригласил малайзийского короля посетить Россию. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.
https://ria.ru/20250806/vstrecha-2033707794.html
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в мире, малайзия, россия, владимир путин, могила неизвестного солдата
В мире, Малайзия, Россия, Владимир Путин, Могила Неизвестного солдата
Король Малайзии возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Король Малайзии Султан Ибрагим возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкКороль Малайзии Султан Ибрагим на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Король Малайзии Султан Ибрагим на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Король Малайзии Султан Ибрагим на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Король Малайзии Султан Ибрагим в среду возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Перед возложением цветов сыграл военный оркестр, возложивший к Вечному Огню венок. Султан Ибрагим посетил торжественную церемонию в сопровождении российских военных, он возложил цветы к могиле в полдень, после возложения прошла минута молчания. Комментариев СМИ малайзийский король не давал.
Визит Султана Ибрагима продлится с 5 по 10 августа. В середине мая российский президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии в Кремле пригласил малайзийского короля посетить Россию. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.
Путин на встрече с королем Малайзии в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Встреча Путина и короля Малайзии в Москве. Прямая трансляция
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В миреМалайзияРоссияВладимир ПутинМогила Неизвестного солдата
 
 
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