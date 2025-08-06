https://ria.ru/20250806/ibragim-2033727231.html
Король Малайзии возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Король Малайзии возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 06.08.2025
Король Малайзии возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Король Малайзии Султан Ибрагим в среду возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:14:00+03:00
2025-08-06T15:14:00+03:00
2025-08-06T15:16:00+03:00
в мире
малайзия
россия
владимир путин
могила неизвестного солдата
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033731729_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_0c654d8be3c9010af17eef1592e677ee.jpg
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Король Малайзии Султан Ибрагим в среду возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. Перед возложением цветов сыграл военный оркестр, возложивший к Вечному Огню венок. Султан Ибрагим посетил торжественную церемонию в сопровождении российских военных, он возложил цветы к могиле в полдень, после возложения прошла минута молчания. Комментариев СМИ малайзийский король не давал. Визит Султана Ибрагима продлится с 5 по 10 августа. В середине мая российский президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии в Кремле пригласил малайзийского короля посетить Россию. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.
https://ria.ru/20250806/vstrecha-2033707794.html
малайзия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033731729_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ad38ffe66ecbeb537842efc0059e291.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, малайзия, россия, владимир путин, могила неизвестного солдата
В мире, Малайзия, Россия, Владимир Путин, Могила Неизвестного солдата
Король Малайзии возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Король Малайзии Султан Ибрагим возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата