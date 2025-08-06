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Король Малайзии возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Король Малайзии возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 06.08.2025

Король Малайзии возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Король Малайзии Султан Ибрагим в среду возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:14:00+03:00

2025-08-06T15:14:00+03:00

2025-08-06T15:16:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Король Малайзии Султан Ибрагим в среду возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. Перед возложением цветов сыграл военный оркестр, возложивший к Вечному Огню венок. Султан Ибрагим посетил торжественную церемонию в сопровождении российских военных, он возложил цветы к могиле в полдень, после возложения прошла минута молчания. Комментариев СМИ малайзийский король не давал. Визит Султана Ибрагима продлится с 5 по 10 августа. В середине мая российский президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии в Кремле пригласил малайзийского короля посетить Россию. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.

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в мире, малайзия, россия, владимир путин, могила неизвестного солдата