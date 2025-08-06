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Кордон нацпарка "Земля леопарда" получил имя Героев Хасана - РИА Новости, 06.08.2025
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06:40 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/hasan-2033603725.html
Кордон нацпарка "Земля леопарда" получил имя Героев Хасана
Кордон нацпарка "Земля леопарда" получил имя Героев Хасана - РИА Новости, 06.08.2025
Кордон нацпарка "Земля леопарда" получил имя Героев Хасана
Имя Героев Хасана получил кордон национального парка "Земля леопарда", на территории облагорожена братская могила и установлен стенд, сообщает учреждение. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T06:40:00+03:00
2025-08-06T06:40:00+03:00
россия
китай
хасан
фгбу "земля леопарда"
ано дальневосточные леопарды
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Имя Героев Хасана получил кордон национального парка "Земля леопарда", на территории облагорожена братская могила и установлен стенд, сообщает учреждение. "Новый кордон национального парка "Земля леопарда" у границы России, Китая и Северной Кореи получил имя Героев Хасана – в честь Хасанских событий", - говорится в сообщении. В непосредственной близости от озера Хасан, где в 1938 году имели место знаковые для советской истории события вооруженного противостояния с Японией, возведен новый многофункциональный кордон. Объект представляет собой комплекс сооружений, предназначенных для реализации различных задач. Новый кордон обеспечит опорный пункт для инспекторов, охраняющих юг Приморья, подобно бойцам Красной армии. Главные направления работы – сохранение дальневосточного леопарда и борьба с лесными пожарами у южной границы нацпарка "Земля леопарда". Объект станет научной базой для мониторинга леопардов, включая их миграцию из России в КНДР по реке Туманная и в Китай к хребту Чанбайшань. Здесь зафиксировано 12 взрослых леопардов и 14 котят. Также он послужит центром для изучения водяного оленя – нового для России вида, впервые обнаруженного на "Земле леопарда". Кроме того, здесь появится возможность наблюдать за восточноазиатско-австралазийским пролётным путем, важным миграционным маршрутом редких птиц, а также изучать рыб и прочие организмы бассейна реки Туманная. Силами национального парка было облагорожено место захоронения, обнаруженное государственными инспекторами при обустройстве комплекса в 500 метрах от российско-китайской границы. Предполагается, что это братская могила бойцов, погибших в Хасанских боях 1938 года, на памятнике советского периода перечислены фамилии 12 военнослужащих, чьи обстоятельства гибели неизвестны. На участке рядом с артиллерийским полукапониром №625, построенным в 1939–1940 годах, также установлен информационный стенд. Он раскрывает историческое значение двухэтажного оборонительного сооружения, которое в свое время обеспечивало фланговый огонь против бронетехники и пехоты, и помимо этого служило командным пунктом 32-й стрелковой дивизии во время Хасанских событий. На стенде приведены технические характеристики объекта. "В память о мужестве воинов, чьи имена увековечены в названиях посёлков, улиц и школ, мы назвали новый кордон в честь Героев Хасана – чтобы подчеркнуть преемственность поколений в служении Отечеству — от защиты границ до сохранения природного достояния. Кордон станет важным опорным пунктом для охраны природы и борьбы с пожарами, исследований биоразнообразия, развития военно-патриотического и познавательного туризма, одновременно служа постоянным напоминанием о героическом прошлом этих мест. Здесь, на земле героев, начинается новая глава самоотверженной защиты нашего природного достояния", – отметил директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк. Кордон создан в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" нацпроекта "Экология", а также при поддержке АНО "Дальневосточные леопарды".
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россия, китай, хасан, фгбу "земля леопарда", ано дальневосточные леопарды
Россия, Китай, Хасан, ФГБУ "Земля леопарда", АНО Дальневосточные леопарды
Кордон нацпарка "Земля леопарда" получил имя Героев Хасана

Кордон национального парка "Земля леопарда" в Приморье получил имя Героев Хасана

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСоветские командиры на берегу озера Хасан во время вторжения японских войск. 1938 год
Советские командиры на берегу озера Хасан во время вторжения японских войск. 1938 год - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости
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Советские командиры на берегу озера Хасан во время вторжения японских войск. 1938 год . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Имя Героев Хасана получил кордон национального парка "Земля леопарда", на территории облагорожена братская могила и установлен стенд, сообщает учреждение.
"Новый кордон национального парка "Земля леопарда" у границы России, Китая и Северной Кореи получил имя Героев Хасана – в честь Хасанских событий", - говорится в сообщении.
Редчайший дальневосточный леопард у границ нацпарка в Приморье - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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В непосредственной близости от озера Хасан, где в 1938 году имели место знаковые для советской истории события вооруженного противостояния с Японией, возведен новый многофункциональный кордон. Объект представляет собой комплекс сооружений, предназначенных для реализации различных задач.
Новый кордон обеспечит опорный пункт для инспекторов, охраняющих юг Приморья, подобно бойцам Красной армии. Главные направления работы – сохранение дальневосточного леопарда и борьба с лесными пожарами у южной границы нацпарка "Земля леопарда".
Объект станет научной базой для мониторинга леопардов, включая их миграцию из России в КНДР по реке Туманная и в Китай к хребту Чанбайшань. Здесь зафиксировано 12 взрослых леопардов и 14 котят. Также он послужит центром для изучения водяного оленя – нового для России вида, впервые обнаруженного на "Земле леопарда". Кроме того, здесь появится возможность наблюдать за восточноазиатско-австралазийским пролётным путем, важным миграционным маршрутом редких птиц, а также изучать рыб и прочие организмы бассейна реки Туманная.
Силами национального парка было облагорожено место захоронения, обнаруженное государственными инспекторами при обустройстве комплекса в 500 метрах от российско-китайской границы. Предполагается, что это братская могила бойцов, погибших в Хасанских боях 1938 года, на памятнике советского периода перечислены фамилии 12 военнослужащих, чьи обстоятельства гибели неизвестны.
Встреча дальневосточного леопарда под номером Leo 275M и самки Leo 211F в нацпарке Земля леопарда в Приморье - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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На участке рядом с артиллерийским полукапониром №625, построенным в 1939–1940 годах, также установлен информационный стенд. Он раскрывает историческое значение двухэтажного оборонительного сооружения, которое в свое время обеспечивало фланговый огонь против бронетехники и пехоты, и помимо этого служило командным пунктом 32-й стрелковой дивизии во время Хасанских событий. На стенде приведены технические характеристики объекта.
"В память о мужестве воинов, чьи имена увековечены в названиях посёлков, улиц и школ, мы назвали новый кордон в честь Героев Хасана – чтобы подчеркнуть преемственность поколений в служении Отечеству — от защиты границ до сохранения природного достояния. Кордон станет важным опорным пунктом для охраны природы и борьбы с пожарами, исследований биоразнообразия, развития военно-патриотического и познавательного туризма, одновременно служа постоянным напоминанием о героическом прошлом этих мест. Здесь, на земле героев, начинается новая глава самоотверженной защиты нашего природного достояния", – отметил директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.
Кордон создан в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" нацпроекта "Экология", а также при поддержке АНО "Дальневосточные леопарды".
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