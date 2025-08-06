Кордон нацпарка "Земля леопарда" получил имя Героев Хасана
Кордон национального парка "Земля леопарда" в Приморье получил имя Героев Хасана
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСоветские командиры на берегу озера Хасан во время вторжения японских войск. 1938 год
Советские командиры на берегу озера Хасан во время вторжения японских войск. 1938 год . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Имя Героев Хасана получил кордон национального парка "Земля леопарда", на территории облагорожена братская могила и установлен стенд, сообщает учреждение.
В Приморье леопард прогулялся по противопожарной полосе
27 июня, 17:39
Новый кордон обеспечит опорный пункт для инспекторов, охраняющих юг Приморья, подобно бойцам Красной армии. Главные направления работы – сохранение дальневосточного леопарда и борьба с лесными пожарами у южной границы нацпарка "Земля леопарда".
Объект станет научной базой для мониторинга леопардов, включая их миграцию из России в КНДР по реке Туманная и в Китай к хребту Чанбайшань. Здесь зафиксировано 12 взрослых леопардов и 14 котят. Также он послужит центром для изучения водяного оленя – нового для России вида, впервые обнаруженного на "Земле леопарда". Кроме того, здесь появится возможность наблюдать за восточноазиатско-австралазийским пролётным путем, важным миграционным маршрутом редких птиц, а также изучать рыб и прочие организмы бассейна реки Туманная.
Силами национального парка было облагорожено место захоронения, обнаруженное государственными инспекторами при обустройстве комплекса в 500 метрах от российско-китайской границы. Предполагается, что это братская могила бойцов, погибших в Хасанских боях 1938 года, на памятнике советского периода перечислены фамилии 12 военнослужащих, чьи обстоятельства гибели неизвестны.
В Приморье свидание дальневосточных леопардов попало на фотоловушку
27 января, 10:51
На участке рядом с артиллерийским полукапониром №625, построенным в 1939–1940 годах, также установлен информационный стенд. Он раскрывает историческое значение двухэтажного оборонительного сооружения, которое в свое время обеспечивало фланговый огонь против бронетехники и пехоты, и помимо этого служило командным пунктом 32-й стрелковой дивизии во время Хасанских событий. На стенде приведены технические характеристики объекта.
"В память о мужестве воинов, чьи имена увековечены в названиях посёлков, улиц и школ, мы назвали новый кордон в честь Героев Хасана – чтобы подчеркнуть преемственность поколений в служении Отечеству — от защиты границ до сохранения природного достояния. Кордон станет важным опорным пунктом для охраны природы и борьбы с пожарами, исследований биоразнообразия, развития военно-патриотического и познавательного туризма, одновременно служа постоянным напоминанием о героическом прошлом этих мест. Здесь, на земле героев, начинается новая глава самоотверженной защиты нашего природного достояния", – отметил директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.
Кордон создан в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" нацпроекта "Экология", а также при поддержке АНО "Дальневосточные леопарды".
В Приморье сняли на видео леопарда-долгожителя
2 января, 02:37