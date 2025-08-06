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Бывший оппонент Гуцул осудил политическую расправу над ней

Бывший оппонент Гуцул осудил политическую расправу над ней - РИА Новости, 06.08.2025

Бывший оппонент Гуцул осудил политическую расправу над ней

Экс-кандидат на пост главы Гагаузии, член оппозиционной в Молдавии Партии социалистов Григорий Узун назвал политической расправой обвинительный приговор... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T19:44:00+03:00

2025-08-06T19:44:00+03:00

2025-08-06T19:44:00+03:00

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приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии

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КИШИНЕВ, 6 авг — РИА Новости. Экс-кандидат на пост главы Гагаузии, член оппозиционной в Молдавии Партии социалистов Григорий Узун назвал политической расправой обвинительный приговор действующему руководителю региона Евгении Гуцул, выразив надежду на то, что в Апелляционной палате отменят решение. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. "Я был оппонентом Евгении Гуцул на выборах башкана (во втором туре выборов главы региона – ред.) Гагаузии, но я категорически осуждаю данную политическую расправу, считаю, что режим ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) перешел все красные линии, они в агонии, они готовы пойти на все что угодно, лишь бы удержаться у власти. Народ Гагаузии за свою историю переживал разные времена, в том числе очень трудные. Но такого, чтобы осудили главу целого региона, в истории Молдовы еще не было", - сказал Узун в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*. Он выразил надежду, что судьи Апелляционной палаты отменят решение. "Думаю, что, сплотившись, мы, жители Гагаузии и всей Республики Молдова, все вместе 28 сентября (дата парламентских выборов – ред.) поставим точку не только в этом вопросе, но и во многих других, которые нависли над Республикой Молдова", - подчеркнул Узун. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250806/gagauziya-2033673057.html

https://ria.ru/20250806/plahotnjuk-2033694079.html

https://ria.ru/20250805/simonyan-2033444894.html

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