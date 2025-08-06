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Шор назвал приговор Гуцул проявлением терроризма - РИА Новости, 06.08.2025
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10:59 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/gutsul-2033642713.html
Шор назвал приговор Гуцул проявлением терроризма
Шор назвал приговор Гуцул проявлением терроризма - РИА Новости, 06.08.2025
Шор назвал приговор Гуцул проявлением терроризма
Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" бизнесмен Илан Шор назвал приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул "политическим терроризмом". РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:59:00+03:00
2025-08-06T10:59:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
майя санду
илан шор
евгения гуцул
sputnik молдова
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" бизнесмен Илан Шор назвал приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул "политическим терроризмом". "Это точно не борьба. Борьбой нельзя назвать, когда ты стоишь с голыми руками, а на тебя идут с автоматом. Это уже не борьба, это называется терроризм - то, как я и назвал вчерашний процесс. Я считаю, что простой политический терроризм", - сказал Шор в интервью телеканалу "Россия 24". Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033538957.html
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Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
2025-08-06T10:59
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Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда, где был вынесен обвинительный приговор политику (к самому зданию людей не пропускает полиция), скандируют "Позор" и "Долой диктатуру", передает корреспондент РИА Новости
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, илан шор, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Илан Шор, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Шор назвал приговор Гуцул проявлением терроризма

Шор назвал приговор Гуцул политическим терроризмом

© Фото : пресс-служба Башкана АТО ГагаузияГлава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул перед оглашеним приговора по ее делу в районном суде Кишинева
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул перед оглашеним приговора по ее делу в районном суде Кишинева - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : пресс-служба Башкана АТО Гагаузия
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул перед оглашеним приговора по ее делу в районном суде Кишинева
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" бизнесмен Илан Шор назвал приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул "политическим терроризмом".
"Это точно не борьба. Борьбой нельзя назвать, когда ты стоишь с голыми руками, а на тебя идут с автоматом. Это уже не борьба, это называется терроризм - то, как я и назвал вчерашний процесс. Я считаю, что простой политический терроризм", - сказал Шор в интервью телеканалу "Россия 24".
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
МИД России призвал международные структуры дать оценку приговору Гуцул
5 августа, 17:52
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияМайя СандуИлан ШорЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
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