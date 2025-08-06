https://ria.ru/20250806/gutsul-2033637478.html

Шор пообещал предпринять все юридические действия для освобождения Гуцул

Шор пообещал предпринять все юридические действия для освобождения Гуцул - РИА Новости, 06.08.2025

Шор пообещал предпринять все юридические действия для освобождения Гуцул

Оппозиция в Молдавии предпримет все юридические меры для освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T10:40:00+03:00

2025-08-06T10:40:00+03:00

2025-08-06T11:04:00+03:00

молдавия

в мире

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приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии

sputnik молдова

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Оппозиция в Молдавии предпримет все юридические меры для освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор."Мы предпримем все юридические действия для освобождения Гуцул, такие как подача апелляции и многое другое", - сказал Шор в эфире телеканала "Россия 24".Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой.Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250805/gutsul-1871770055.html

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Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде 2025-08-06T10:40 true PT0M27S

Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда, где был вынесен обвинительный приговор политику (к самому зданию людей не пропускает полиция), скандируют "Позор" и "Долой диктатуру", передает корреспондент РИА Новости 2025-08-06T10:40 true PT0M12S

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