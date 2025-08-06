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В Турции призвали власти вмешаться в ситуацию с арестом главы Гагаузии

В Турции призвали власти вмешаться в ситуацию с арестом главы Гагаузии - РИА Новости, 06.08.2025

В Турции призвали власти вмешаться в ситуацию с арестом главы Гагаузии

Турция должна вмешаться в ситуацию с арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул с её возможной доставкой в республику, заявил профессор, преподаватель Университета... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T09:03:00+03:00

2025-08-06T09:03:00+03:00

2025-08-06T09:03:00+03:00

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АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Турция должна вмешаться в ситуацию с арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул с её возможной доставкой в республику, заявил профессор, преподаватель Университета Анкары Йылдырым Беязит Салих Йылмаз. Во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с главы автономии 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. "Турция, безусловно, должна вмешаться и сделать необходимые предупреждения относительно ареста лидера местных гагаузских тюрков Гуцул. Можно также рассмотреть возможность доставки Гуцул в Турцию, если это будет необходимо", - написал Йылмаз в соцсети Х. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250708/gutsul-2027932443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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