https://ria.ru/20250806/gruzovik-2033615595.html

Грузовик с гумпомощью опрокинулся на толпу в Газе

Грузовик с гумпомощью опрокинулся на толпу в Газе - РИА Новости, 06.08.2025

Грузовик с гумпомощью опрокинулся на толпу в Газе

Грузовик с гуманитарной помощью опрокинулся на толпу в секторе Газа, есть погибшие, сообщила пресс-служба властей анклава. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T09:15:00+03:00

2025-08-06T09:15:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Грузовик с гуманитарной помощью опрокинулся на толпу в секторе Газа, есть погибшие, сообщила пресс-служба властей анклава. "Двадцать человек погибли, десятки пострадали в среду ночью при попытке получить гумпомощь на фоне катастрофической ситуации в Газе и инициируемого оккупацией хаоса после того, как на них опрокинулся грузовик с продовольствием", — говорится в релизе.По данным властей, израильские военные намеренно направили грузовик к месту назначения по небезопасным и непригодным для движения дорогам, которые ранее подвергались бомбардировкам.Ситуация с гумпомощьюПравительство Израиля 26 июля согласилось возобновить сброс с воздуха гуманитарной помощи для жителей Газы и создать коридоры для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства.После частичного возобновления поставок администрация сектора Газа неоднократно обвиняла Тель-Авив в попытках саботировать распределение гумпомощи. По ее мнению, Израиль намеренно и систематически "сеет хаос" и не обеспечивает безопасность.В понедельник власти Газы сообщили, что Тель-Авив с 27 июля разрешил въехать в анклав лишь 674 грузовикам, что покрывает не более 14% потребностей населения.

https://ria.ru/20250731/chislo-2032561200.html

https://ria.ru/20250804/izrail-2033351537.html

https://ria.ru/20250806/tramp-2033592124.html

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