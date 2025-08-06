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В ГД предложили обязать получать права для управления питбайками - РИА Новости, 06.08.2025
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04:08 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/gosduma-2033596763.html
В ГД предложили обязать получать права для управления питбайками
В ГД предложили обязать получать права для управления питбайками - РИА Новости, 06.08.2025
В ГД предложили обязать получать права для управления питбайками
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением приравнять питбайки и электромотоциклы эндуро к мопедам,... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T04:08:00+03:00
2025-08-06T04:08:00+03:00
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением приравнять питбайки и электромотоциклы эндуро к мопедам, для управления которыми требуются водительские права категории "М", документ имеется в распоряжении РИА Новости. Вице-спикер Госдумы в обращении привел статистику, согласно которой за первые шесть месяцев 2025 года в авариях на питбайках погибли 10 детей, еще 235 получили тяжелые травмы. По его словам, число данных происшествий выросло на 30,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а продажи питбайков с начала года увеличились в три раза - с 5 до 15 тысяч штук. Парламентарий считает, что это свидетельствует не просто о тренде, а о перерастании проблемы в острую социальную угрозу. "Считаю, что в первую очередь питбайки и эндуро необходимо официально приравнять к мопедам, для управления которыми нужны права категории "М". Сейчас приобретение питбайка или эндуро не требует наличия прав, что делает их легкодоступными для несовершеннолетних", - сказано в документе. По мнению Чернышова, также стоит пересмотреть принадлежность питбайков и эндуро к спортивному инвентарю, поскольку такая классификация позволяет обходить требования, предъявляемые к транспортным средствам (регистрация, техосмотр, страховка, номера), и создает ложное ощущение у родителей, что это "безопасная игрушка". "Дополнительные предложения: установить практику обязательного задержания техники при выявлении факта управления несовершеннолетним без сопровождения законного представителя или в запрещенных местах. Техника должна помещаться на специализированную стоянку до выяснения обстоятельств и привлечения к ответственности законных представителей", - говорится в обращении. Также Чернышов предложил ужесточить административную ответственность за допуск несовершеннолетнего к управлению питбайком в нарушение установленных запретов и рассмотреть возможность введения ощутимых штрафов, а также конфискации техники как орудия совершения административного правонарушения при повторных или грубых нарушениях, а также штрафов за продажу такой техники несовершеннолетним без согласия родителей. Вице-спикер Госдумы считает, что следует также инициировать совместно с Минтрансом и Минпромторгом уточнение или изменение ПДД и технических регламентов, направленное на более четкое определение статуса питбайков и эндуро и недопустимость их использования вне специально отведенных мест и рассмотреть возможность введения требований к обязательной маркировке техники предупреждениями о запрете дорожного использования.
https://ria.ru/20250801/gosduma-2032750004.html
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общество, борис чернышов (депутат), госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В ГД предложили обязать получать права для управления питбайками

Депутат Чернышов предложил обязать получать права для управления питбайками

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением приравнять питбайки и электромотоциклы эндуро к мопедам, для управления которыми требуются водительские права категории "М", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Вице-спикер Госдумы в обращении привел статистику, согласно которой за первые шесть месяцев 2025 года в авариях на питбайках погибли 10 детей, еще 235 получили тяжелые травмы. По его словам, число данных происшествий выросло на 30,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а продажи питбайков с начала года увеличились в три раза - с 5 до 15 тысяч штук. Парламентарий считает, что это свидетельствует не просто о тренде, а о перерастании проблемы в острую социальную угрозу.
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"Считаю, что в первую очередь питбайки и эндуро необходимо официально приравнять к мопедам, для управления которыми нужны права категории "М". Сейчас приобретение питбайка или эндуро не требует наличия прав, что делает их легкодоступными для несовершеннолетних", - сказано в документе.
По мнению Чернышова, также стоит пересмотреть принадлежность питбайков и эндуро к спортивному инвентарю, поскольку такая классификация позволяет обходить требования, предъявляемые к транспортным средствам (регистрация, техосмотр, страховка, номера), и создает ложное ощущение у родителей, что это "безопасная игрушка".
"Дополнительные предложения: установить практику обязательного задержания техники при выявлении факта управления несовершеннолетним без сопровождения законного представителя или в запрещенных местах. Техника должна помещаться на специализированную стоянку до выяснения обстоятельств и привлечения к ответственности законных представителей", - говорится в обращении.
Также Чернышов предложил ужесточить административную ответственность за допуск несовершеннолетнего к управлению питбайком в нарушение установленных запретов и рассмотреть возможность введения ощутимых штрафов, а также конфискации техники как орудия совершения административного правонарушения при повторных или грубых нарушениях, а также штрафов за продажу такой техники несовершеннолетним без согласия родителей.
Вице-спикер Госдумы считает, что следует также инициировать совместно с Минтрансом и Минпромторгом уточнение или изменение ПДД и технических регламентов, направленное на более четкое определение статуса питбайков и эндуро и недопустимость их использования вне специально отведенных мест и рассмотреть возможность введения требований к обязательной маркировке техники предупреждениями о запрете дорожного использования.
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