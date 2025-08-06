https://ria.ru/20250806/gosduma-2033587008.html

В Госдуме предложили выделять до 10% квартир в новостройке для нуждающихся

В Госдуме предложили выделять до 10% квартир в новостройке для нуждающихся - РИА Новости, 06.08.2025

В Госдуме предложили выделять до 10% квартир в новостройке для нуждающихся

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил обращение вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с предложением выделять до 10% квартир РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T00:14:00+03:00

2025-08-06T00:14:00+03:00

2025-08-06T00:14:00+03:00

жилье

ярослав нилов

госдума рф

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил обращение вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с предложением выделять до 10% квартир в каждой новостройке для нуждающихся в улучшении жилищных условий, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Так, в каждом возводимом жилом объекте можно предусмотреть до 10% квартир для выполнения соцобязательств перед нуждающимися в улучшении жилищных условий граждан", - сказано в письме. В документе Нилов отметил, что такой подход должен быть гибким и разумным: например, взамен дорогостоящего элитного жилья с увеличенной квадратурой компания-застройщик могла бы предоставлять больше "социальных" квартир в других объектах, подходящих по цене и площади. Политик рассказал, что на 1 января 2024 года граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в качестве имеющих право на получение соответствующих субсидий от государства – больше 130 тысяч семей, и это лишь небольшая доля тех, кому положено жилье. По словам депутата, инвалиды, инвалиды с детства, сироты, малоимущие, ветераны и инвалиды боевых действий, многодетные, переезжающие из районов Крайнего Севера и другие категории нуждающихся в улучшении жилищных условий – помочь им необходимо вне зависимости от возможностей региональных и федерального бюджета, и одним из вариантов решения этой важной задачи видится возложение дополнительных социальных обязательств на отечественных застройщиков.

https://ria.ru/20250805/gosduma-2033485054.html

https://ria.ru/20250719/gosduma-2030084954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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жилье, ярослав нилов, госдума рф