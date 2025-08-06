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В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадали два человека

В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 06.08.2025

В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадали два человека

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского БПЛА на поселок в Горловке в ДНР, сообщил в среду мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T21:43:00+03:00

2025-08-06T21:43:00+03:00

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горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского БПЛА на поселок в Горловке в ДНР, сообщил в среду мэр города Иван Приходько."В результате атаки БПЛА украинских террористов в посёлке шахты им. Н. А. Изотова ранены два мирных жителя Горловки", - сообщил мэр в Telegram-канале.По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Никитовский район, позднее ударили по этому же району при помощи беспилотника.

https://ria.ru/20250805/pushilin-2033401747.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, украина, иван приходько