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В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадали два человека
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 06.08.2025
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадали два человека
Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского БПЛА на поселок в Горловке в ДНР, сообщил в среду мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T21:43:00+03:00
2025-08-06T21:43:00+03:00
2025-08-06T21:49:00+03:00
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского БПЛА на поселок в Горловке в ДНР, сообщил в среду мэр города Иван Приходько."В результате атаки БПЛА украинских террористов в посёлке шахты им. Н. А. Изотова ранены два мирных жителя Горловки", - сообщил мэр в Telegram-канале.По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Никитовский район, позднее ударили по этому же району при помощи беспилотника.
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В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадали два человека
При атаке дрона ВСУ на поселок шахты Изотова в ДНР пострадали два человека