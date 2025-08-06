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В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 06.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:43 06.08.2025 (обновлено: 21:49 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/gorlovka-2033813377.html
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадали два человека
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 06.08.2025
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадали два человека
Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского БПЛА на поселок в Горловке в ДНР, сообщил в среду мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T21:43:00+03:00
2025-08-06T21:49:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
иван приходько
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского БПЛА на поселок в Горловке в ДНР, сообщил в среду мэр города Иван Приходько."В результате атаки БПЛА украинских террористов в посёлке шахты им. Н. А. Изотова ранены два мирных жителя Горловки", - сообщил мэр в Telegram-канале.По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Никитовский район, позднее ударили по этому же району при помощи беспилотника.
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, украина, иван приходько
Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Иван Приходько
В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадали два человека

При атаке дрона ВСУ на поселок шахты Изотова в ДНР пострадали два человека

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского БПЛА на поселок в Горловке в ДНР, сообщил в среду мэр города Иван Приходько.
"В результате атаки БПЛА украинских террористов в посёлке шахты им. Н. А. Изотова ранены два мирных жителя Горловки", - сообщил мэр в Telegram-канале.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Никитовский район, позднее ударили по этому же району при помощи беспилотника.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияУкраинаИван Приходько
 
 
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