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Автоперевозчики обратились в Роскомнадзор из-за глушилок на дорогах - РИА Новости, 06.08.2025
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10:32 06.08.2025 (обновлено: 11:20 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/glushilki-2033634804.html
Автоперевозчики обратились в Роскомнадзор из-за глушилок на дорогах
Автоперевозчики обратились в Роскомнадзор из-за глушилок на дорогах - РИА Новости, 06.08.2025
Автоперевозчики обратились в Роскомнадзор из-за глушилок на дорогах
Ассоциация автоперевозчиков "Грузавтотранс" призвала Роскомнадзор проверить законность установки генераторов радиопомех вблизи дорог, пишут "Известия" со... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:32:00+03:00
2025-08-06T11:20:00+03:00
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ассоциация автоперевозчиков "Грузавтотранс" призвала Роскомнадзор проверить законность установки генераторов радиопомех вблизи дорог, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо."Глушилки подавляют навигационное оборудование на транспортных средствах, из-за чего теряется сигнал, и перевозчики подвергаются необоснованным штрафам при следовании по федеральным дорогам", — рассказал изданию президент организации Владимир Матягин.Он пояснил, что когда теряется сигнал, система считает, что водитель сам отключил приборы контроля водителем.По данным газеты, глушилки часто устанавливают владельцы АЗС, нефтебаз, логистических центров и других объектов, причем не имея на это разрешений.Отмечается, что ранее перевозчики уже обращались в Минтранс и правительство с просьбой остановить поток необоснованных штрафов и ввести мораторий на их начисление.
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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Автоперевозчики обратились в Роскомнадзор из-за глушилок на дорогах

"Известия": перевозчики попросили РКН проверить незаконные глушилки на дорогах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ассоциация автоперевозчиков "Грузавтотранс" призвала Роскомнадзор проверить законность установки генераторов радиопомех вблизи дорог, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо.
«
"Глушилки подавляют навигационное оборудование на транспортных средствах, из-за чего теряется сигнал, и перевозчики подвергаются необоснованным штрафам при следовании по федеральным дорогам", — рассказал изданию президент организации Владимир Матягин.
Он пояснил, что когда теряется сигнал, система считает, что водитель сам отключил приборы контроля водителем.
По данным газеты, глушилки часто устанавливают владельцы АЗС, нефтебаз, логистических центров и других объектов, причем не имея на это разрешений.
Отмечается, что ранее перевозчики уже обращались в Минтранс и правительство с просьбой остановить поток необоснованных штрафов и ввести мораторий на их начисление.
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