https://ria.ru/20250806/glushilki-2033634804.html

Автоперевозчики обратились в Роскомнадзор из-за глушилок на дорогах

Автоперевозчики обратились в Роскомнадзор из-за глушилок на дорогах - РИА Новости, 06.08.2025

Автоперевозчики обратились в Роскомнадзор из-за глушилок на дорогах

Ассоциация автоперевозчиков "Грузавтотранс" призвала Роскомнадзор проверить законность установки генераторов радиопомех вблизи дорог, пишут "Известия" со... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T10:32:00+03:00

2025-08-06T10:32:00+03:00

2025-08-06T11:20:00+03:00

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ассоциация автоперевозчиков "Грузавтотранс" призвала Роскомнадзор проверить законность установки генераторов радиопомех вблизи дорог, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо."Глушилки подавляют навигационное оборудование на транспортных средствах, из-за чего теряется сигнал, и перевозчики подвергаются необоснованным штрафам при следовании по федеральным дорогам", — рассказал изданию президент организации Владимир Матягин.Он пояснил, что когда теряется сигнал, система считает, что водитель сам отключил приборы контроля водителем.По данным газеты, глушилки часто устанавливают владельцы АЗС, нефтебаз, логистических центров и других объектов, причем не имея на это разрешений.Отмечается, что ранее перевозчики уже обращались в Минтранс и правительство с просьбой остановить поток необоснованных штрафов и ввести мораторий на их начисление.

https://ria.ru/20250806/yurist-2033594484.html

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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)